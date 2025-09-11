Bosisio sempre più connesso: arriva il C40 Como con capolinea a Garbagnate

Una bella novità in vista del ritorno a scuola

Il collegamento sarà garantito anche per il ritorno da Como a Bosisio

BOSISIO – Una nuova, importante novità per Bosisio: a partire dal 12 settembre 2025, la linea C40 direzione Como avrà capolinea a Garbagnate Rota. Si tratta di un ulteriore passo avanti nel potenziamento dei trasporti pubblici locali, che nell’ultimo anno hanno subito una vera e propria rivoluzione sul territorio.

Il collegamento sarà garantito anche per il ritorno da Como a Bosisio, grazie all’interscambio con la linea C95, senza alcun costo aggiuntivo per gli utenti.

Una bella sorpresa in vista del ritorno a scuola: il pullman partirà vuoto alle ore 06:37 da via Eupilio incrocio via Don Monza, percorrendo le vie di Bosisio il nuovo tragitto prevede 6 fermate distribuite su tutto il territorio di Bosisio, permettendo così di collegare efficacemente tutte le aree del paese.

Questo risultato rappresenta un significativo miglioramento della qualità della vita per i cittadini, grazie ad una maggiore presenza dei servizi pubblici. Un traguardo reso possibile grazie al dialogo continuo con l’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale e alla collaborazione con ASF Autolinee.

Il Sindaco Paolo Gilardi: “Finalmente Bosisio non è più isolata. Abbiamo raggiunto un altro traguardo storico, frutto di un lavoro importante basato sul dialogo e la collaborazione con gli enti preposti. Il nuovo servizio non comporterà alcun costo per il Comune di Bosisio. Ringrazio in particolare il Direttore di ASF, Bertazzoli, per la grande disponibilità, e il Direttore del TPL, Colombo.”

Questa nuova attivazione completa l’offerta di trasporto pubblico locale, completamente rivoluzionata con l’introduzione dello scuolabus comunale e della linea C40 Bosisio – Lecco.