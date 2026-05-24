Bosisio sotto le Stelle. Migliaia di persone alla prima edizione della notte bianca

Musica, spettacoli, stand gastronomici e iniziative per tutte le età hanno animato il centro storico di Bosisio Parini

Il sindaco Paolo Gilardi: “Partecipazione oltre ogni aspettativa, orgogliosi di vedere il paese così vivo”

BOSISIO PARINI – Un debutto oltre ogni aspettativa per “Bosisio sotto le Stelle”, la notte bianca che nella serata di ieri, sabato 23 maggio, ha trasformato il centro di Bosisio Parini in un grande spazio di festa, incontro e aggregazione.

Migliaia di persone hanno raggiunto il paese per partecipare alla prima edizione dell’evento, che ha animato le vie del centro storico fino a tarda sera tra musica, spettacoli, attività per bambini, stand gastronomici e momenti di intrattenimento pensati per tutte le età.

Per l’occasione il centro storico è stato completamente chiuso al traffico, permettendo a cittadini, commercianti e associazioni di vivere il paese tra tavoli all’aperto, bancarelle e iniziative diffuse lungo tutto il percorso della manifestazione.

Otto le aree tematiche allestite tra via Roma, piazza Parini, il cortile del Municipio, piazza Padre Mauri, piazza dell’Ospedale, via Beniamino Appiani, largo San Francesco e l’area di via IV Novembre e via Cercè, trasformate per una sera in un percorso diffuso dedicato alla musica, all’intrattenimento e alla convivialità.

Tra le iniziative più apprezzate della serata il truccabimbi, il palo della cuccagna, il laboratorio di ceramica per bambini, la tombolata di beneficenza e il percorso simulato dedicato all’equitazione, che ha coinvolto numerose famiglie.

Protagonista assoluta anche la musica, presente in diverse aree del paese con esibizioni dal vivo e dj set che hanno accompagnato la serata fino a notte fonda.

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Paolo Gilardi, che ha parlato di una partecipazione “ben oltre ogni aspettativa”, sottolineando la collaborazione tra Amministrazione Comunale, commercianti, associazioni e cittadini che ha reso possibile l’iniziativa.

Sulla stessa linea anche l’assessore al Turismo Elena Riva, che ha evidenziato il valore della sinergia tra le realtà del territorio e la capacità dell’evento di valorizzare il paese coinvolgendo visitatori arrivati anche dai comuni vicini.

Fondamentale anche il lavoro dei volontari, della Polizia Locale, della Protezione Civile, dell’Associazione Carabinieri e dell’Ufficio Tecnico comunale, impegnati durante tutta la manifestazione nella gestione della sicurezza, della viabilità e del decoro urbano.

Al termine della serata il paese è stato completamente ripulito e riportato alla normalità nel corso della notte grazie al lavoro dello staff e dei volontari.