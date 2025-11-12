“Brianza in Gioco”. Tre eventi gratuiti per famiglie e ragazzi tra divertimento e scoperta del territorio

Il primo appuntamento, domenica 30 novembre a Bosisio Parini, è “Natale…in un click!”, una caccia fotografica a tema natalizio

Iniziativa promossa dai Comuni del Polo Brianza Ovest

BOSISIO PARINI – “Brianza in Gioco” è un ciclo di tre eventi gratuiti dedicati a famiglie, bambini e ragazzi, promosso dai Comuni del Polo Brianza Ovest per riscoprire il territorio attraverso il gioco, la collaborazione e il divertimento. L’iniziativa coinvolge Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno e Suello.

L’attività fa parte del progetto “Lecco Spit Roc – Aprire Nuove Vie”, promosso dall’Ambito Territoriale di Lecco e da Impresa Sociale Girasole, e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito della Politica di Coesione 2021-2027, in particolare tramite il Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+). Il progetto è rivolto a nuclei familiari con figli tra i 3 e i 18 anni e propone esperienze e servizi educativi volti a favorire socialità, partecipazione e sviluppo delle competenze.

Il primo appuntamento di “Brianza in Gioco” è “Natale… in un click!”, una caccia fotografica a Bosisio Parini, domenica 30 novembre, dalle 14:30 alle 17:30. L’evento, pensato per le famiglie, trasforma le vie del paese in un’avventura natalizia tra indizi da scoprire, tracce da seguire e momenti di divertimento condiviso. I partecipanti, indossando un accessorio o un dettaglio a tema Natale, saranno invitati a catturare la magia delle feste con occhi curiosi e tanta allegria.

L’attività, della durata di circa 45-60 minuti, si svolgerà tra le vie del paese, con partenza dai mercatini natalizi in Piazza Precampel (via Beniamino Appiani 4). L’iniziativa è gratuita e aperta ai cittadini dei nove Comuni del Polo Brianza Ovest: Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno e Suello. I minori potranno partecipare solo se accompagnati da un adulto. In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 21 novembre e possono essere effettuate tramite il form online disponibile sul sito www.impresasocialegirasole.org e sui portali istituzionali dei Comuni aderenti.

Dopo la tappa inaugurale, “Brianza in Gioco” proseguirà con due nuovi appuntamenti: il 7 febbraio 2026 con un pomeriggio all’insegna di mistero e ingegno grazie a un’Escape Room dedicata agli studenti della scuola secondaria di primo grado, e il 12 aprile 2026 con “Sfide in… Comune!”, una giornata di giochi di squadra e avventure tra i Comuni del territorio, pensata per vivere insieme esperienze di collaborazione e rafforzare il senso di comunità.

Per maggiori informazioni: www.impresasocialegirasole.org