Brivio, eroso dalla piena dell’Adda: argine ricostruito in tempi record

L’intervento, dal costo di circa 100mila euro, è stato effettuato con urgenza dal Comune

Un consolidamento necessario e urgente perché il tratto di strada che collega al Molinazzo e al Toffo rischiava di cedere verso il fiume

BRIVIO – Sono stati eseguiti in tempi record i lavori di ricostruzione e rinforzo dell’argine del fiume Adda, eroso a causa della piena registrata con le copiose piogge di fine ottobre.

Un intervento necessario e di somma urgenza visto che il tratto di strada che collega il centro paese al Molinazzo e al Toffo rischiava di cedere verso il fiume.

“Sarebbe stato un disastro per i residenti e per il depuratore, perché da lì passano i mezzi pesanti dedicati alla manutenzione – ha puntualizzato il sindaco Federico Airoldi, pubblicando un post sui social con cui ha dato conto dei lavori effettuati -. Abbiamo sviluppato a tempo di record il progetto di consolidamento e reperito i circa 100mila euro necessari per realizzare l’opera”.

Il risultato è che oggi la strada è in sicurezza. Non solo. Perché grazie alla semina dell’erba nella parte superiore una nuova macchia verde a ridosso del fiume sostituirà un pericoloso dirupo.