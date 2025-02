Brivio che dona e Lions insieme per la raccolta di occhiali usati

La raccolta di occhiali usati (da vista o da sole) avverrà sabato 22 febbraio sul sagrato della chiesa di San Leonardo

L’iniziativa porta la firma del gruppo Brivio che dona che consegnerà poi quanto raccolto ai Lions

BRIVIO – Nuova iniziativa benefica del gruppo Brivio che dona. Questa volta, i volontari hanno deciso di scendere in campo per aiutare i Lions promuovendo sabato 22 febbraio la raccolta di occhiali da vista e/o da sole usati, purché in buono stato e non rotti. L’iniziativa si terrà sul sagrato della chiesetta San Leonardo, dalle 8.30 alle 14, sposando la causa promossa da anni dal centro Italiano Lions per la raccolta degli occhiali usati.

“Teniamo a precisare, che grazie all’attività continua dei punti di raccolta, presso i vari negozi di ottica, i Lions negli anni hanno raccolto tantissimi paia di occhiali, nuovi ed usati – puntualizzano i referenti di Brivio che dona – . Queste raccolte hanno permesso di raggiungere importanti traguardi e dare una seconda vita a montature e lenti e soprattutto dare la possibilità di vedere bene anche a coloro che non possono permettersi il “lusso” degli occhiali. La raccolta degli occhiali usati è una delle attività rilevanti dei Lions, un contributo non trascurabile in favore di chi non ha mezzi sufficienti e non ha accesso ai servizi oculistici di base”.

Gli occhiali raccolti verranno consegnati al “Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati” di Chivasso per essere destinati, anche tramite il Service “Progetto Italia”, a istituzioni, enti, strutture, associazioni, nonché famiglie bisognose che i club individuano nel territorio.

Una volta puliti e classificati a seconda della gradazione, gli occhiali vengono inoltre distribuiti nei Paesi in via di sviluppo dai volontari Lions e da altre organizzazioni che si occupano della protezione della vista.