Brivio, è tutto pronto per la festa di Foppaluera tra tradizione, musica e buon cibo

La festa di Foppaluera inizierà questa sera, venerdì
Ricco il programma predisposto dai volontari dell’associazione Nostra Signora della Neve
BRIVIO – Al via questa sera, venerdì 24 luglio, la festa di Foppaluera, tradizionale manifestazione promossa dall’associazione culturale Nostra Signora della Neve, nella frazione briviese in onore della Madonna della Neve.
Ricco il programma predisposto dai volontari, da qui fino al 5 agosto, miscelando buon cibo e buona musica senza dimenticare gli appuntamenti religiosi e culturali.
Il menù della serata di apertura vede servito brasato di cervo con polenta con la parte musicale affidata alla band Infiniti Tribute Band dei Pooh. Domani sera, sabato 25 luglio, sarà la volta dei Cani sciolti con cena a base di maialino allo spiedo. Gran classico brianzolo, ovvero cassoeula con polenta, domenica sera quando si potrà ballare il liscio con l’orchestra Giusy Danieli con tanto di tombolata nel mezzo.
Il weekend successivo si parte con il dj Sabbie mobili il 31 luglio e cena a base di hamburger mentre il 1° agosto spazio alle specialità valtellinesi con i pizzoccheri e il dj set affidato a Radio Studio +. Il 2 agosto invece serata tirolese con tributo alla musica femminile mentre mercoledì 5 agosto gran finale con la messa solenne in chiesa a Foppaluera alle 10.30 seguita dal rinfresco sul Belvedere. Alle 19.30 estrazione dei numeri vincenti della lotteria mentre in serata si balla con l’orchestra Mirte.
Completano il quadro la serata musicale in agenda il 30 luglio con il concerto di musica antica per voce e strumenti “Le corde di Re David” in chiesa a Foppaluera e il 4 agosto il torneo di burraco con ritrovo alle 19.30 (prenotazioni entro il 2 agosto al 347 7033660, 333 2078814).
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.