Brivio: il ponte chiude, ma manca ancora l’ordinanza. E il sindaco sollecita Anas

La Pec del sindaco Airoldi ad Anas per sottolineare il mancato rispetto degli accordi

Alla comunicazione sulla conferma della chiusura del ponte di Brivio per il 4 maggio non ha fatto seguito la relativa ordinanza

BRIVIO – “Una mancanza in palese contrasto con quanto concordato in Prefettura”. Così il sindaco Federico Airoldi nella Pec inviata ad Anas per contestare la mancata trasmissione ai Comuni interessati dell’ordinanza relativa alla chiusura del ponte di Brivio a partire da lunedì prossimo, 4 maggio, data di inizio dei lavori di manutenzione straordinaria del viadotto che collega a Cisano. Scocciato per la mancata comunicazione, Airoldi ha sollecitato Anas al rispetto degli accordi presi.

“Faccio seguito a tutti i precedenti incontri intercorsi per comunicare che ad oggi 30/04/2026 ore 16:00 non è ancora pervenuta l’ordinanza di divieto di transito sul ponte di Brivio dalle ore 02:00 del 04/05/2026, come anticipato nella nota Anas pervenuta il 28/04/2026″ ha scritto.

Aggiungendo: “Tale mancanza, è in palese contrasto rispetto a quanto concordato durante gli incontri in Prefettura occorsi in data 08/04/2026 in merito alle richieste dei Comuni di comunicare avvisi e provvedimenti viabilistici con congruo anticipo, al fine di rendere informati la Cittadinanza e gli utenti stessi della strada”.