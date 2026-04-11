La star del fitness Jill Cooper conquista Brivio: in tanti alla cardiocamminata

La suggestiva camminata sportiva lungo le rive dell’Adda ha saputo trasformare il lungofiume in una palestra a cielo aperto, promuovendo il benessere in una cornice naturale mozzafiato mentre la Masterclass di Superjump (l’innovativo allenamento sui tappeti elastici) a Cisano ha permesso di sprigionare un’energia contagiosa che ha coinvolto tutti i partecipanti (sia donne che uomini) in un’esperienza di puro divertimento e adrenalina.