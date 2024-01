Brivio: un ricco programma di eventi per celebrare Sant’Antonio abate

L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia insieme alla Pro Loco e al comitato Burg di Tater

Momento clou il 17 gennaio con la benedizione degli animali nel pomeriggio, i giochi di luce sull’acqua con canoe, il falò di Sant’Antonio e i fuochi pirotecnici

BRIVIO – E’ tutto pronto per la festa di Sant’Antonio abate, organizzata come da tradizione dalla parrocchia dei santi Sisinio, Martirio e Alessandro insieme al comitato Burg di Tater e alla Pro Loco di Brivio.

Il ricco programma di iniziative predisposte in onore di Sant’Antonio si apre sabato 13 gennaio con il concerto del gruppo strumentale Jupiter ensemble della scuola di musica don Carlo Borghi di Calco in chiesina con “Musica per tutti i gusti e per tutte le età”.

Domenica 14 inizierà alle 20.30 invece il triduo di preparazione alla festa, un momento di riflessione e preghiera che verrà proposto anche lunedì 15 e martedì 16, giorni in cui verrà celebrata anche la messa alle 8 nella chiesina di Sant’Antonio. Il 16, al termine del triduo, è prevista la benedizione e la distribuzione del sale, offerto da Molino Airoldi.

I festeggiamenti entreranno nel vivo mercoledì 17 con la messa solenne alle 10, i vespri alle 15.30, seguiti alle 16 in piazza Lavelli dalla benedizione degli animali, al termine delle quale la Geb offrirà cioccolata, tè e assaggi di dolci. Alle 17, fino a esaurimento, distribuzione della Busecada in piazza Lavelli, offerta dalla Macelleria santa Lucia di Beverate e cucinata da La Taver a d Leonardo.

Alle 20 solenne processione per le vie del borgo con la statua del santo, accompagnata dal corpo musicale Giulia Recli di Brivio mentre alle 21, in pazza Lavellli verrà proposto “Ul mangià di nost vecc”, assaggio di pane e cotechino offerti dal salumificio Agostoni con vin brulè, tè e cioccolata offerti dagli alpini di Brivio previo acquisto di un biglietto della sottoscrizione a premi come buono consumo.

Sono previsti giochi di luce sull’acqua con canoe organizzata dalla Geb e il tradizionale falò di Sant’Antonio sul fiume. Infine, alle 21.30, grandiosi fuochi pirotecnici e al termine l’estrazione della sottoscrizione a premi.

Infine giovedì 18 gennaio si celebrerà alle 20.30 la messa a suffragio dei defunti del bordo, in chiesina.