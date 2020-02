Buon week end: gli eventi del fine settimana lecchese 8-9 febbraio

LECCO – Buon week end amici lettori! Questo fine settimana per molti sarà dedicato alla Festa di Sant’Apollonia che verrà celebrata sabato ad Abbadia Lariana e domenica a Viganò .

Dopo il grande successo del Tintoretto ritrovato, sabato a Palazzo delle Paure nel tardo pomeriggio si inaugura una nuova mostra dedicata al nostro illustre scrittore dal titolo Manzoni nel cuore ricca di materiale in gran parte inedito e mai esposto prima in pubblico, finora conservato in collezioni private di Lecco e del territorio.

Sempre sabato due eventi dedicati ai bambini amanti della lettura uno alla Biblioteca Civica di Olgiate Molgora e l’altro a Galbiate

Per una divertente domenica in famiglia c’è ancora la pista di pattinaggio a Lecco, lo spettacolo teatrale dedicato alle Avventure di Pinocchio o il torneo di calcio balilla che si terrà al Bar del viale a Rogeno.

Non ci resta che augurarvi un buon weekend!

