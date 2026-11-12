Buono Scuola 2026/2027, 28 milioni dalla Regione: contributi fino a 2.000 euro

Il contributo è destinato alle famiglie con Isee fino a 40.000 euro

La misura riguarda gli studenti delle scuole primarie e secondarie

LECCO – Un sostegno economico alle famiglie lombarde per contribuire al pagamento delle rette scolastiche e garantire maggiore libertà nella scelta del percorso educativo dei figli. Anche per l’anno scolastico 2026/2027 torna il Buono Scuola, componente della Dote Scuola di Regione Lombardia, che mette a disposizione una dotazione complessiva di 28 milioni di euro. I contributi potranno variare da 300 a 2.000 euro, in base alla fascia Isee e all’ordine e grado della scuola frequentata.

La misura è rivolta agli studenti residenti in Lombardia che frequentano corsi a gestione ordinaria presso scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie, che prevedano il pagamento di rette. Gli istituti devono avere sede in Lombardia oppure in una Regione confinante, a condizione che lo studente rientri quotidianamente alla propria residenza al termine delle lezioni.

Per accedere al contributo è necessario avere un Isee 2026 pari o inferiore a 40.000 euro. Sono valide esclusivamente le attestazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2026 e rilasciate dall’Inps.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori dello studente, da un altro soggetto che ne abbia la rappresentanza legale oppure direttamente dallo studente, se maggiorenne.

«Sosteniamo il diritto delle famiglie lombarde a scegliere liberamente il percorso educativo dei propri figli, senza che le condizioni economiche rappresentino un ostacolo», dichiara Simona Tironi, assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro. Con i 28 milioni stanziati, sottolinea, la Regione intende offrire un aiuto concreto per il pagamento delle rette e favorire un sistema scolastico inclusivo, nel quale ogni studente possa trovare il percorso formativo più adatto alle proprie capacità e aspirazioni.

L’importo del Buono Scuola viene stabilito in relazione alla fascia Isee e al grado di istruzione frequentato, con un valore compreso tra 300 e 2.000 euro. Il contributo non può comunque superare la spesa effettivamente sostenuta dalla famiglia.

Sono rimborsabili le spese relative alle attività curricolari riconducibili ai percorsi ordinamentali di istruzione. Restano invece escluse, tra le altre, le spese per vitto e alloggio, quelle straordinarie e i costi per attività extracurricolari o di ampliamento dell’offerta formativa.

Il contributo viene erogato sotto forma di buono digitale, utilizzabile entro il 30 giugno 2027 a favore della scuola presso cui lo studente concluderà l’anno scolastico 2026/2027. Sulla base dei dati della precedente edizione del bando, i potenziali beneficiari sono stimati in circa 28.000 studenti.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 12 di giovedì 10 dicembre 2026.