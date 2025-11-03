CAF CISL: aperte le candidature per il corso gratuito di operatori fiscali 2026

Un corso gratuito di 136 ore per formare operatori fiscali e opportunità di lavoro stagionale nelle sedi CISL del territorio
Domande entro il 31 dicembre 2025
LECCO – Il CAF CISL Monza Brianza Lecco ha aperto in questi giorni le candidature per il corso abilitante alla mansione di operatore fiscale, rivolto a chi desidera formarsi e collaborare durante la stagione fiscale 2026.
Il corso, completamente gratuito, prevede 136 ore di formazione suddivise in moduli da 4 o 8 ore e consentirà ai partecipanti di ottenere un attestato di partecipazione. Chi supererà il test finale potrà accedere a un contratto stagionale per la campagna fiscale 2026.
Il percorso è riservato a persone disoccupate, inoccupate o occupate part-time (con contratto da massimo 20 ore settimanali), in possesso di diploma o laurea e con una buona conoscenza dei principali strumenti informatici.
Le lezioni si terranno online: è quindi necessario disporre di un computer e di una connessione internet stabile.
L’attività lavorativa successiva al corso prevede contatto diretto con il pubblico e si svolgerà nelle sedi CISL presenti sul territorio provinciale, richiedendo buone capacità relazionali e disponibilità agli spostamenti.
Le candidature devono essere presentate esclusivamente online entro il 31 dicembre 2025, compilando il form disponibile sul sito www.cafcisl.it nella sezione “Lavora con noi”.