Cairoli59 a Lecco: aperte le domande per gli appartamenti di abitare sociale

Fino al 15 febbraio è possibile candidarsi per i nuovi appartamenti destinati a giovani, famiglie e anziani

Gli alloggi puntano a rispondere al bisogno abitativo e a creare una comunità integrata e partecipativa

LECCO – É ufficialmente aperta la possibilità di presentare domanda per gli appartamenti di Cairoli59, il nuovo progetto di abitare sociale situato in Via F.lli Cairoli 59 a Lecco. Le domande possono essere presentate fino al 15 febbraio 2026, compilando il modulo disponibile sul sito della Cooperativa L’Arcobaleno.

Cairoli59 nasce con l’obiettivo di offrire non solo una risposta concreta al bisogno abitativo, ma anche uno spazio dove le persone possano costruire relazioni autentiche e sentirsi parte di una comunità. Il progetto riguarda otto appartamenti: cinque bilocali con contratto di locazione a lungo termine (3 anni + 2 anni), un monolocale e due bilocali con contratto temporaneo di massimo 18 mesi. Le abitazioni sono destinate a giovani lavoratori e studenti, famiglie e anziani, combinando soluzioni abitative indipendenti con spazi comuni pensati per favorire la socialità.

Il progetto è stato possibile grazie alla collaborazione tra la Cooperativa sociale L’Arcobaleno, che ha curato la ristrutturazione e la gestione immobiliare e sociale, e la Fondazione Enrico Scola, proprietaria dell’intero piano dell’edificio. Fondamentale anche il contributo della Regione Lombardia e il sostegno del Comune di Lecco.

Cairoli59 rappresenta un modello abitativo innovativo, capace di rispondere alle difficoltà del mercato immobiliare, sempre più stretto non solo per le fasce più deboli, ma anche per la cosiddetta “classe media”. L’iniziativa offre dunque opportunità concrete di accesso alla casa, garantendo allo stesso tempo la possibilità di vivere in un contesto di relazioni collaborative e mutualità tra inquilini.