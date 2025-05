Calco, al via i lavori di messa in sicurezza del muro di via Europa

La strada sarà chiusa al traffico da lunedì 19 a lunedì 26 maggio

L’intervento prevede l’inserimento nel muro di tredici tiranti in lega ferrosa

CALCO – Al via i lavori di messa in sicurezza del muro di contenimento di via Europa, “osservato speciale” dopo il rischio cedimento denunciato da un cittadino poco più di un anno fa.

L’intervento, del costo complessivo di 35mila euro, prevede l’inserimento di tredici tiranti in lega ferrosa e verrà eseguito a partire da lunedì 19 maggio. I lavori dovrebbero durare fino al 26 maggio, data fino a quando via Europa resterà chiusa al traffico nel tratto compreso dall’innesto con via Nazionale fno al civico 24.

Come previsto dall’ordinanza, la strada resterà chiusa oltre il 26 maggio qualora i lavori non dovessero concludersi entro quella data.