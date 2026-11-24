L’energia prodotta sarà interamente autoconsumata e contribuirà a ridurre il prelievo dalla rete elettrica

La produzione annua stimata è di 346.014 kWh

CALCO – 346mila kWh di energia rinnovabile all’anno, interamente destinati ad alimentare l’impianto di depurazione. Si sono conclusi i lavori per la realizzazione del nuovo sistema fotovoltaico al depuratore di Calco-Toffo, intervento che segna un ulteriore passo avanti nel percorso di sostenibilità energetica di Lario Reti Holding.

L’impianto, che serve diversi Comuni del territorio, tra cui Calco, Brivio, Airuno, Olgiate Molgora, Santa Maria Hoè, Valgreghentino, La Valletta Brianza – con le frazioni di Rovagnate e Perego – e Imbersago, è stato dotato di 765 moduli fotovoltaici installati sulle coperture degli edifici. La struttura raggiunge una potenza complessiva di 348,075 kWp sul lato dei moduli e una potenza nominale degli inverter pari a 305 kW in corrente alternata.

Conclusa l’installazione, resta da completare l’iter di attivazione prima dell’entrata in esercizio a pieno regime. Una volta operativo, il sistema avrà una produzione annua stimata di 346.014,04 kWh. L’intera quantità di energia generata sarà autoconsumata direttamente dal depuratore, riducendo così il ricorso alla rete elettrica e le emissioni indirette legate al funzionamento dell’impianto.

Particolare attenzione è stata riservata anche all’inserimento paesaggistico. Per rispettare le prescrizioni dell’autorizzazione, sono stati scelti moduli fotovoltaici di tipo “Total Black”, caratterizzati da cornice e parte posteriore completamente nere. Una soluzione che consente di limitare l’impatto visivo delle installazioni e ridurre i fenomeni di riflessione luminosa, senza compromettere le prestazioni energetiche.

La scelta risponde anche alla necessità di contenere eventuali effetti di abbagliamento per le abitazioni vicine e per l’avifauna presente nell’area del Parco Adda Nord, un contesto di particolare pregio ambientale.

L’intervento si inserisce nel più ampio piano di Lario Reti Holding per raggiungere la neutralità energetica dei propri impianti e servizi. La strategia aziendale si sviluppa lungo due direttrici: da una parte l’efficientamento dei processi e la riduzione dei consumi, dall’altra l’aumento della produzione autonoma di energia attraverso fonti rinnovabili.

Quello di Calco-Toffo non è infatti un intervento isolato. Il programma comprende anche gli impianti fotovoltaici realizzati presso la sede aziendale di Lecco, in via Fiandra, al serbatoio Rii di Civate e al depuratore di Valmadrera. Il prossimo progetto riguarda il depuratore di Taceno, dove l’installazione è prevista entro i primi mesi del 2027.

Il valore complessivo degli investimenti destinati a queste opere ammonta a circa 2,2 milioni di euro. Un impegno che punta a rendere progressivamente più autonomo il servizio idrico integrato rispetto all’approvvigionamento energetico esterno e alle oscillazioni del mercato.

A sottolineare anche la possibilità per i cittadini di seguire direttamente i risultati dell’intervento è Vincenzo Lombardo, direttore generale di Lario Reti Holding: “I cittadini, all’avvio della produzione energetica, avranno la possibilità di monitorare in prima persona i dati sull’efficienza energetica e sul risparmio generato dal depuratore di Calco-Toffo. Tutti i numeri sono consultabili nella Home Page del nostro sito, nel box ‘Pannelli fotovoltaici’, dove aggiorniamo ogni ora l’energia prodotta e i concreti vantaggi ambientali per il territorio”.

Con l’entrata in funzione del nuovo impianto, il depuratore potrà quindi contare su una quota significativa di energia autoprodotta. Un tassello del percorso intrapreso da Lario Reti Holding per ridurre la dipendenza dal mercato energetico, contenere l’impatto ambientale e rendere più efficiente la gestione del servizio idrico.