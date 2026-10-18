Calco investe sulla scuola: stanziati 618mila euro per il diritto allo studio

Il corposo documento è stato presentato martedì sera in Consiglio comunale

A colpire è il grosso investimento per l’assistenza educativa scolastica, con un incremento di tre volte e mezzo in sei anni

CALCO – Ammonta a 617.962,66 euro lo stanziamento complessivo previsto dal Comune di Calco per il Piano per il diritto allo studio relativo all’anno scolastico 2026/2027. Una cifra significativa che comprende servizi scolastici, progetti educativi, trasporto, refezione e interventi dedicati al sostegno degli alunni e delle loro famiglie.

Il documento è stato presentato martedì scorso in Consiglio comunale dalle assessore Maria Suraci, con delega all’Istruzione, e Roberta Brambilla, titolare dei Servizi sociali. Due ambiti strettamente collegati, che concorrono a definire un’offerta scolastica capace di affiancare alla formazione anche interventi di inclusione e sostegno alle situazioni di maggiore fragilità.

L’assessora Suraci ha sottolineato come il percorso scolastico debba consentire ai ragazzi non solo di acquisire competenze e conoscenze, ma anche di scoprire al meglio le loro potenzialità per diventare cittadini consapevoli, preparati e aperti nel nome della stretta collaborazione tra scuola, famiglia e territorio invocata da più parti. “Il piano di diritto allo studio non è un insieme di capitoli di spesa, ma una serie di interventi concreti per ridurre le fragilità economiche e sociali fornendo una reale opportunità alla voglia di conoscere e imparare dei nostri bambini e ragazzi”.

La delegata all’Istruzione ha poi snocciolato i numeri dei plessi presenti in paese, a partire dalla scuola paritaria dell’infanzia Origo con 111 iscritti, la primaria con 190 alunni e la secondaria con 134 studenti.

L’assistenza educativa scolastica

Tra le voci più rilevanti del piano spiccano i 207.913,90 euro destinati all’assistenza educativa scolastica a favore degli alunni con disabilità. Per l’anno scolastico in corso sono 27 i ragazzi interessati dal servizio, che prevede il supporto di personale educativo nei diversi ordini scolastici.

“In sei anni l’investimento per questa spesa è aumentato di 3 volte e mezzo e questo è sicuramente un dato su cui riflettere” ha rimarcato Brambilla – . Il servizio risponde a bisogni educativi concreti e crea una pressione sempre maggiore sull’ente comunale. Per noi è una sfida importante perchè vogliamo continuare a garantire inclusione e sostenibilità economica”. Su questo passaggio si è inserito anche il sindaco Stefano Motta che ha evidenziato come l’amministrazione comunale non si sia mai tirata indietro rispetto alle richieste della scuola: “A differenza di quanto fanno altri Comuni, non abbiamo mai negoziato le ore di educativa scolastica, esaudendo sempre le richieste della scuola”.

Il sostegno alle famiglie

Particolare attenzione è riservata anche al sostegno delle famiglie. Per la refezione scolastica sono previsti 23.666,30 euro, di cui 13.666,30 destinati alle agevolazioni sul costo dei pasti, differenziate in base alla situazione economica dei nuclei familiari. A questi si aggiungono le risorse per il doposcuola annuale ed estivo, lo sportello psico-pedagogico e i progetti rivolti agli studenti che incontrano difficoltà nell’apprendimento.

Tra questi figura il progetto Coriandolo, che accompagna gli alunni italiani e stranieri in situazioni di difficoltà, mentre Scompiti sostiene i ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento, promuovendo una maggiore autonomia nello studio. Prosegue inoltre il progetto Scuola Aperta – Incontri con il futuro, pensato per prevenire il disagio giovanile e favorire la crescita personale, il pensiero critico e la partecipazione attiva dei ragazzi. Confermato anche il progetto Porcospini di prevenzione all’abuso sia nella forma classica rivolta agli alunni di quarta elementare che nella versione web, dedicata agli studenti delle medie e focalizzata sui rischi della rete.

Sul fronte dei servizi, il Comune mette a disposizione 143mila euro per il trasporto scolastico, utilizzato da 114 alunni della scuola primaria e della secondaria di primo grado. Sono invece 127.150 gli euro previsti per la scuola dell’infanzia Don Carlo Origo, tra contributi per gli iscritti residenti, sostegno alle famiglie e iniziative didattiche.

Non mancano gli investimenti per arricchire l’offerta formativa delle scuole. Per i progetti della primaria Bartolomeo Calchi sono stanziati 16.961,18 euro, mentre alla secondaria Leonardo da Vinci sono destinati 13.674,14 euro. Le attività spaziano dall’apprendimento delle lingue straniere alla matematica, dalla musica allo sport, passando per laboratori e percorsi di educazione stradale.

Il piano comprende inoltre la fornitura gratuita dei libri di testo per la scuola primaria, per una spesa prevista di circa 12mila euro, e interventi a sostegno della prima infanzia attraverso la convenzione per i servizi di nido e l’adesione alla misura Nidi Gratis Plus.

Completano il quadro i 3mila euro destinati ai premi al merito scolastico per gli studenti residenti che concluderanno la terza media con una votazione pari o superiore a nove decimi.

Uno stanziamento record

“Rispetto allo scorso anno abbiamo stanziato 20mila euro in più con un piano di diritto allo studio attento alle esigenze dei bambini e ai bisogni sociali e aperto al territorio grazie alla collaborazione con diverse associazioni”. Il sindaco Motta ha parlato di “importo record: abbiamo mantenuto se non aumentato il sostegno economico sui progetti didattici, garantito l’assistenza educativa scolastica e mantenuto le agevolazioni economiche per famiglie sia sui trasporti che sulla mensa. Per noi è uno sforzo notevole che facciamo con convinzione visto che questo settore non è solo didattica pura ma educazione in senso ampio”.

La voce della minoranza

Dai banchi della minoranza si è alzata la voce della consigliera Marianna Comotti che, dopo aver chiesto chiarimenti su alcuni refusi e sul dopo scuola, si è focalizzata sul progetto Porcospini chiedendo se il Comune avesse chiesto e ottenuto il contributo dell’ambito e se il percorso, promosso dalla Cooperativa Specchio Magico, fosse in linea con la legge Valditara sull’educazione all’affettività a scuola. “Al momento il contributo dell’ambito non c’è” ha risposto l’assessora Brambilla mentre Motta ha rassicurato che il progetto è in linea con la legge. Comotti ha poi riflettuto sul grande incremento di spesa nell’assistenza educativa scolastica, chiedendo ragioni di questo aumento: “Sono aumentate le certificazioni di disabilità anche gravi” la risposta dell’assessore, prima di procedere alle votazione con il piano di diritto allo studio approvato all’unanimità.

Il sindaco ha poi anticipato che verrà promossa un’assemblea di presentazione del piano visto che quest’anno il documento non verrà stampato e distribuito, porta a porta, nelle abitazioni.