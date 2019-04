Appuntamento alle 16 nell’area San Vigilio

Ricco e colorato il nuovo Parcobaleno

CALCO – La teleferica, il castello di scivoli, i dondoli, la piramide di corde e poi anche le classiche altalene. E’ ricco e colorato il nuovo parco giochi allestito dall’amministrazione comunale nell’area San Vigilio. La struttura ha già un nome, Parcobaleno, in onore dei mille colori che la caratterizzano. L’inaugurazione è in programma sabato prossimo, 13 aprile, alle 16 nel corso di una giornata di festa e giochi appositamente predisposta dal Comune.

Molto atteso il nuovo parco giochi

Un taglio del nastro molto atteso da famiglie e bambini, che da anni contestavano i pochi spazi presenti in paese per il gioco e lo svago dei più piccoli. Da sabato Calco non avrà proprio nulla da invidiare agli altri Comuni. Parcobaleno è stato realizzato grazie agli scomputi degli oneri di urbanizzazione del supermercato Esselunga, attivo ormai da diversi anni in località Scagnello. Il programma prevede, dalle 16 alle 18, lo spettacolo di giocoleria e magia con gli immancabili palloncini colorati. Dalle 20 alle 22 appuntamento per i bambini più grandi, dai 9 ai 12 anni, con lo spettacolo di giocoleria, luminarie, palloncini luminosi a led, braccialetti fluorescenti e lampade cinesi. In caso di pioggia la manifestazione verrà rimandata a data da destinarsi.