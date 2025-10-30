Calolzio, al via le adesioni alle iniziative di Natale dei commercianti

Luminarie confermate, decise nuove modalità per la lotteria

CALOLZIO – Anche quest’anno Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino ha deciso di attivarsi al fine di programmare una serie di eventi per le festività di fine anno, coinvolgendo gli operatori commerciali del Comune di Calolziocorte. Tra queste iniziative ci sono le luminarie natalizie e la “Lotteria dei commercianti”. Quest’ultima avrà delle novità rispetto agli anni precedenti.

“Anche per le prossime festività abbiamo deciso di impegnarci per sostenere il commercio a Calolzio – evidenzia la presidente di Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino, Cristina Valsecchi – Queste proposte favoriscono gli acquisti nei nostri negozi e sostengono la comunità calolziese: ci aspettiamo una risposta significativa da parte di commercianti e sponsor”.

Come detto la lotteria prevede nuove modalità di fruizione per i clienti e di adesione/condotta per i commercianti (anche per motivi di causa maggiore legati a problematiche personali della presidente Valsecchi; ndr). “Quest’anno non ci sarà la raccolta degli scontrini. Ogni aderente avrà dei blocchetti con i biglietti della lotteria (2 blocchetti da 50 biglietti se aderisce a luminarie e lotteria, 1 da 50 biglietti se partecipa solo alla lotteria): i commercianti potranno decidere se regalare il biglietto della lotteria al proprio cliente a fronte di una determinata spesa, oppure venderlo al prezzo di 1 euro”.

I blocchetti consegnati avranno un numero di serie registrato sulla ricevuta, che verrà rilasciata ad ogni aderente: al titolare o socio dell’azienda è vietato partecipare alla lotteria con i biglietti presenti nei blocchetti a loro assegnati. Per tutti i commercianti aderenti è legittimo invece poter vincere con il biglietto di un altro commerciante, dal quale è stata acquistata merce o comprato il biglietto. Qualora il commerciante termini la disponibilità di biglietti e ne necessiti altri, potrà acquistare ulteriori blocchetti (fino a esaurimento scorte). A seguito dell’acquisto verrà emessa regolare fattura. Per il ritiro sarà necessario contattare con anticipo lo 0341 634434 e recarsi presso la delegazione di Confcommercio a Calolziocorte in corso Dante 31b: non è necessario conservare le matrici dei biglietti. I premi verranno comunicati in seguito.

La campagna per la raccolta di adesioni di commercianti e sponsor inizierà il 31 ottobre; è possibile consegnare il modulo di iscrizione entro venerdì 14 novembre. La consegna dei biglietti alla clientela sarà consentita nel periodo da sabato 29 novembre 2025 fino a sabato 10 gennaio 2026. L’estrazione si terrà domenica 11 gennaio 2026 presso la sala consiliare del Comune di Calolzio.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la delegazione di Confcommercio a Calolzio allo 0341634434 nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 12.30 alle ore 16, martedì dalle ore 9 alle ore 16, venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30.