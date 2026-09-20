Calolzio in festa per i 55 anni dei Volontari del Soccorso, corteo per le vie del centro

Domenica di festeggiamenti per l’associazione

Il presidente Vatteroni: “Vogliamo continuare ad essere un riferimento per il nostro territorio, ma servono volontari”

CALOLZIOCORTE – Cinquantacinque anni al servizio della comunità, tra emergenze, trasporti sanitari e servizi alla persona. I Volontari del Soccorso di Calolziocorte hanno celebrato domenica 20 settembre l’importante anniversario di fondazione con una giornata di festa che ha coinvolto volontari, autorità e cittadini.

Il momento celebrativo è iniziato in mattinata con il ritrovo nella sede di via Mazzini e il successivo corteo verso la chiesa arcipresbiterale, dove è stata celebrata la Santa Messa. Al corteo hanno partecipato le autorità locali, i sindaci del territorio, i rappresentanti delle forze dell’ordine e della Polizia Locale, il direttore dell’Articolazione Aziendale Territoriale di Lecco del 118 Mario Cerino e i rappresentanti delle associazioni di volontariato del territorio. Ad accompagnare il corteo la musica della banda G. Donizetti mentre a chiudere la sfilata sono stati i mezzi di soccorso.

Un anniversario importante che diventa anche l’occasione per fare il punto sul presente e sul futuro dell’associazione. I numeri raccontano una realtà ancora molto radicata sul territorio: sono circa 300 i volontari, affiancati da sei dipendenti, impegnati quotidianamente in una molteplicità di servizi.

“Abbiamo convenzioni con Brivio e Airuno per il trasporto dei ragazzi nei centri disabili – spiega il presidente Fabrizio Vatteroni – e abbiamo tantissimi servizi alla persona che purtroppo non riusciamo a coprire tutti. Ci servirebbero un parco mezzi e risorse umane praticamente infinite, noi comunque cerchiamo di fare del nostro meglio”. Il servizio principale rimane quello sulle strade (attività di 118) con un’importante novità rispetto all’inizio dell’anno. “Finalmente oggi abbiamo due ambulanze: una è attiva 12 ore, l’altra 24 ore. All’inizio del 2026 avevamo una sola ambulanza e questo ci metteva chiaramente in difficoltà, ma siamo riusciti a sottoscrivere una convenzione per un secondo mezzo”.

Una crescita che, tuttavia, deve fare i conti con le difficoltà nel reperire nuove persone. “Anche noi abbiamo problemi a trovare nuove risorse. Il volontariato è in crisi e questo è un settore molto impegnativo”, sottolinea Vattirone.

Il tema del ricambio generazionale è quindi centrale anche per i Volontari del Soccorso di Calolziocorte. E per Vatteroni il prossimo appuntamento rappresenterà un passaggio importante: il 23 ottobre infatti si terranno le elezioni per il nuovo presidente e per il nuovo direttivo. “Questo è il mio ultimo mandato, ne ho fatti due. Speriamo nei giovani, serve linfa nuova. Io comunque non sparisco dall’associazione: continuerò a dare una mano”, racconta il presidente, guardando a una realtà che, nonostante le difficoltà, vuole continuare a essere un punto di riferimento per il territorio.

L’obiettivo è infatti quello di dare continuità a una storia iniziata 55 anni fa, adeguando l’associazione alle nuove esigenze della comunità e cercando nuove forze per sostenere i tanti servizi che vengono richiesti quotidianamente.

E dopo la giornata istituzionale, i festeggiamenti proseguiranno giovedì 24 settembre al Dancing Lavello con la serata benefica “A tutto volume”, organizzata insieme alla comunità. Protagonista sarà Fabio Marelli di Discoradio, per una serata all’insegna della musica e del divertimento. Il ricavato dell’iniziativa sarà destinato ai Volontari del Soccorso, contribuendo così a sostenere le attività dell’associazione.

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