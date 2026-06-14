Calolziocorte, al via il portale “InPratica” per le pratiche edilizie online

Dal 15 giugno attiva la nuova piattaforma digitale per la gestione e l’accesso agli atti edilizi

Servizi più rapidi e trasparenti per cittadini e professionisti

CALOLZIOCORTE – Il Comune di Calolziocorte informa cittadini e professionisti che, a partire dal 15 giugno 2026, sarà attivo il nuovo portale “InPratica”, la piattaforma digitale dedicata alla gestione online delle pratiche edilizie.

Il nuovo sistema sostituirà ogni altra modalità di richiesta di accesso agli atti edilizi finora utilizzata, centralizzando le procedure in un unico servizio digitale.

Attraverso il portale sarà possibile accedere tramite SPID, CIE o altra identità digitale, effettuare ricerche autonome delle pratiche già disponibili in formato digitale, pagare i diritti di segreteria tramite PagoPA e scaricare direttamente da casa o dall’ufficio la documentazione richiesta e autorizzata.

“InPratica – spiega il vicesindaco con delega all’Edilizia privata Aldo Valsecchi – rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione dei servizi comunali. Semplifica le procedure di richiesta e rilascio delle copie degli atti edilizi, assicurando tempi più rapidi e maggiore trasparenza”.

Dal 15 giugno 2026, sulla homepage del sito istituzionale del Comune di Calolziocorte sarà disponibile il link per accedere al portale dedicato.