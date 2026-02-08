Calolziocorte, nel 2025 nati 91 bambini: popolazione stabile a 13.698 residenti

Il Comune rende note le statistiche demografiche di fine anno

L’assessore Balossi: “Crescita residenti stazionaria. Le nascite rispetto all’anno passato sono aumentate”

CALOLZIOCORTE – Angelina e Alessandro aprono e chiudono simbolicamente il bilancio demografico di Calolziocorte. L’ultima nata del 2025 si chiama Angelina, il primo nato del 2026 è Alessandro: due nomi che incorniciano un anno fotografato nei numeri diffusi dal Comune attraverso il consueto comunicato statistico.

L’amministrazione ha reso noti i dati aggiornati al 31 dicembre 2025. “Come di consueto, Vi invio le statistiche di fine anno – Tina Balossi assessore ai servizi Demografici – La crescita del numero dei residenti a Calolziocorte è stazionaria e le nascite rispetto all’anno passato sono aumentate”.

Alla fine del 2025 i residenti sono 13.698, di cui 6.964 femmine e 6.734 maschi. Le famiglie risultano 5.990. Nell’arco dell’anno sono nati 91 bambini, 45 femmine e 46 maschi, in aumento rispetto ai 73 del 2024. I decessi registrati sono stati 96, dato superiore agli 84 dell’anno precedente, ai 77 del 2023 e agli 87 del 2022.

In crescita anche il numero dei neo diciottenni: nel 2025 hanno raggiunto la maggiore età 126 ragazzi, 64 femmine e 62 maschi, contro i 108 del 2024 (61 femmine e 48 maschi).

Il quadro complessivo degli eventi anagrafici nel quadriennio 2022-2025 mostra una flessione dei matrimoni. I matrimoni civili passano dai 36 del 2022 ai 38 del 2023, per poi scendere a 25 nel 2024 e a 19 nel 2025. Andamento analogo per i matrimoni concordatari: 34 nel 2022, 38 nel 2023, 26 nel 2024 e 18 nel 2025. Le unioni civili restano numericamente contenute: 2 nel 2022 e una per ciascun anno dal 2023 al 2025.

Le cittadinanze concesse nel 2025 sono state 48, in calo rispetto alle 95 del 2024, alle 70 del 2023 e alle 61 del 2022.

La popolazione residente si distribuisce per fasce d’età in 651 bambini tra 0 e 6 anni, 916 tra 7 e 14 anni, 2.121 tra 15 e 29 anni, 6.427 tra 30 e 65 anni e 3.583 oltre i 65 anni, per un totale di 13.698 abitanti.

Quanto alla popolazione non italiana, il dettaglio per area di provenienza indica 564 residenti dall’Africa subsahariana, 247 dal Nord Africa, 128 dal Sud America, 176 dai Paesi dell’Unione Europea, 218 dall’Europa non UE, 66 dal Subcontinente indiano, 37 dall’Estremo Oriente e 125 classificati come “Altri”.

L’assessore infine coglie l’occasione per “ringraziare tutto il personale degli Uffici Demografici e Cimiteriali”.

Residenti al 31.12.2025: 13.698

Femmine: 6.964

Maschi: 6.734

Famiglie: 5.990

Nati

2025: 91 (45 femmine 46 maschi)

2024: 73

Deceduti

2025: 96

2024: 84

2023: 77

2022: 87

Neo diciottenni

2025: 126 (64 femmine 62 maschi)

2024: 108 (61 femmine, 48 maschi)

Matrimoni civili:

2022: 36

2023: 38

2024: 25

2025: 19

Matrimoni concordatari:

2022: 34

2023: 38

2024: 26

2025: 18

Unioni civili:

2022: 2

2023: 1

2024: 1

2025: 1

Cittadinanze:

2022: 61

2023: 70

2024: 95

2025: 48

Fasce d’età:

0–6 anni: 651

7–14 anni: 916

15–29 anni: 2.121

30–65 anni: 6.427

Oltre 65 anni: 3.583

Totale: 13.698

Popolazione non italiana:

Subsahariani: 564

Nord Africa: 247

Sud America: 128

UE: 176

Europa non UE: 218

Sub Continente Indiano: 66

Estremo Oriente: 37

Altri: 125

Ultima nata 2025: Angelina

Primo nato 2026: Alessandro