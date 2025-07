Calolziocorte. Scuole del Pascolo, restyling per palestra e aule

L’Amministrazione conferma l’impegno e gli investimenti per rinnovare le scuole di Calolziocorte “a lungo trascurate”

CALOLZIOCORTE – Una palestra completamente rinnovata, aule tinteggiate di fresco e nuovi interventi già in calendario: l’estate a Calolziocorte non è solo sinonimo di vacanze, ma anche di cantieri scolastici in piena attività. È il caso delle scuole del Pascolo, dove in questi giorni è stato completato un importante intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria.

Il fiore all’occhiello dei lavori è senza dubbio la palestra della scuola primaria, oggetto di un restyling radicale. Il parquet, ormai usurato dal tempo, è stato interamente sostituito, mentre l’intera struttura è stata riportata a nuova vita grazie a una completa riverniciatura che ha interessato anche spogliatoi, servizi igienici e locali di servizio. Un intervento tanto atteso che restituisce alla comunità scolastica uno spazio fondamentale per l’attività fisica e i momenti di socialità.

Ma i lavori non si sono fermati qui. L’intero primo piano della scuola primaria – comprese le aule – ha beneficiato di una tinteggiatura dai toni vivaci, capace di ridare energia e colore agli ambienti quotidianamente vissuti dai più piccoli.

Nelle prossime settimane, invece, sarà la volta della vicina scuola dell’Infanzia: anche qui, come annunciato, verrà sostituita la pavimentazione, proseguendo così quel piano di riqualificazione a tappe che l’Amministrazione comunale ha intrapreso con determinazione.

“Ancora una volta l’Amministrazione ribadisce il suo grande impegno, anche di risorse finanziarie, per rinnovare totalmente in questi anni le scuole di Calolziocorte, per troppo tempo trascurate”, ha dichiarato il sindaco Marco Ghezzi, sottolineando l’attenzione costante verso il mondo dell’istruzione e la volontà di restituire decoro e funzionalità agli edifici scolastici.

I lavori, coordinati e programmati per essere svolti durante la pausa estiva, stanno interessando anche altri plessi del territorio comunale. In parallelo, il personale comunale è al lavoro per rispondere alle richieste di manutenzione ordinaria pervenute dalla dirigenza scolastica, in un dialogo continuo e operativo.