Natale a Calolziocorte, al via gli allestimenti e le iniziative per la comunità

In programma tre concorsi dedicati alle scuole, ai commercianti e all’Unità Pastorale, con particolare attenzione alla tradizione del Presepe

CALOLZIOCORTE – Luminarie, decorazioni e iniziative per coinvolgere le diverse realtà del territorio. Calolziocorte si prepara al Natale 2026 con un programma che punta a valorizzare le tradizioni e favorire la partecipazione della comunità. Sono iniziati in questi giorni i lavori per l’installazione delle luminarie nelle vie cittadine.

Il progetto prevede anche la realizzazione di una casetta destinata a ospitare una natività, l’allestimento del tradizionale albero di Natale in piazza e nuove decorazioni, tra cui alcune renne che saranno posizionate davanti alla biblioteca.

Accanto agli allestimenti, l’Amministrazione comunale ha predisposto tre concorsi dedicati al Natale e, in particolare, alla tradizione del Presepe, coinvolgendo scuole, commercianti e Unità Pastorale. Un progetto avviato già dallo scorso settembre, con l’intento di riportare al centro delle festività le tradizioni e il senso di appartenenza alla comunità.

Ogni concorso avrà una propria giuria e specifiche premiazioni. Per le scuole è previsto un buono spesa da 300 euro per l’acquisto di materiale didattico destinato alla classe vincitrice. Ai commercianti sarà invece assegnata una giornata alla SPA per due persone, mentre per l’Unità Pastorale sono previsti cesti natalizi.

“Come Assessore agli Eventi, ritengo fondamentale riportare al centro della vita della nostra città le tradizioni, i valori e le occasioni di condivisione che negli anni rischiano di andare perduti – spiega Cristina Valsecchi –. Il Natale non deve essere soltanto un momento di festa e di acquisti, ma anche un’occasione per riscoprire le nostre radici, coinvolgere le famiglie, i bambini, le attività commerciali e le realtà associative e religiose del territorio. Abbiamo voluto costruire un progetto che unisse queste diverse realtà, facendo del Natale un momento di partecipazione e appartenenza alla comunità”.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale con il sostegno delle associazioni di categoria Confcommercio Lecco e Confesercenti. Un ringraziamento è stato rivolto anche agli sponsor, alle aziende e ai commercianti di Calolziocorte che hanno scelto di contribuire alla realizzazione delle iniziative natalizie.

L’obiettivo è accompagnare la città verso le festività con un programma che affianchi agli addobbi occasioni di incontro e partecipazione, coinvolgendo cittadini, famiglie e visitatori.