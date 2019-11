3 dicembre 1979 – 3 dicembre 2019: il nido compie 40 anni

Importante traguardo per l’asilo nido di Calolzio

Tra giochi, coccole e un sorriso che incanta… siamo arrivati a 40!

CALOLZIOCORTE – L’asilo nido comunale raggiunge un importante traguardo. Amministrazione comunale e personale educativo invitano genitori (ex bambini) e nonni (ex genitori) che hanno frequentato il nostro nido in questi 40 anni venerdì 6 dicembre alle ore 20.45 presso la sala consiliare del comune. La dottoressa Margherita Salvadori pedagogista e formatrice, genitori e nonni racconteranno “a piccoli passi” 40 di storia. Alle ore 22 inaugurazione della mostra fotografica nelle sale espositive del comune (la mostra sarà aperta il 7 dicembre dalle 10 alle 12, l’8 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30).

Sabato 7 dicembre (ore 15) due appuntamenti che si concluderanno con gli auguri all’asilo e il taglio della torta:

per le bambine e i bambini dai 24 ai 36 mesi spettacolo teatrale “Carta canta” a cura della compagnia teatrale Stradevarie – Scarlattine Progetti – Associazione Culturale;

per le bambine e i bambini dai 6 ai 23 mesi “Giochiamo insieme” proposte di gioco a cura delle educatrici dell’asilo nido

(eventi aperti solo alle bambine e ai bambini che attualmente frequentano i servizi per la prima Infanzia “Insieme Giocando”: asilo nido – nido Primavera e Centro Prima Infanzia accompagnati da un genitore).