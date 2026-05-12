3 giorni senza smartphone: la Polisportiva lancia la sfida ai giovani di Monte Marenzo

Nuova iniziativa per sensibilizzare i più piccoli sui temi di salute e benessere

“È un gesto semplice, ma significativo, per riscoprire il valore dello stare insieme”

MONTE MARENZO – La Polisportiva di Monte Marenzo Area Sociale organizza un piccolo torneo dedicato ai ragazzi e alle ragazze che frequentano la scuola secondaria di primo grado presso Istituto Comprensivo di Calolziocorte.

L’iniziativa si svolgerà dal 25 al 28 maggio e propone una sfida speciale: “Chiediamo ai partecipanti di provare a fare a meno del cellulare per tre giorni – spiega il responsabile Angelo Fontana -. È un gesto semplice, ma significativo, per riscoprire il valore dello stare insieme. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti”.

Per iscriversi è sufficiente che uno dei genitori invii tramite WhatsApp alla Polisportiva all’attenzione di Angelo Fontana (cell. 334 362 3624) i seguenti dati:

nome e cognome del partecipante

indirizzo

numero di telefono (per eventuali comunicazioni)

Le iscrizioni sono aperte fino al 22 maggio. Tra tutti i partecipanti sarà estratta a sorte come primo premio Tina, la mascotte delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: “Perché riuscire in questa sfida è un po’ come partecipare a una gara olimpica! Per i genitori che riusciranno a convincere il proprio figlio a partecipare verrà estratta a sorte una medaglia. Questa iniziativa rientra nelle campagne promosse dalla Polisportiva per sensibilizzare sui temi della salute e del benessere, come il “No Smoking” e la sicurezza sulle strade”.