I soldi, frutto della compensazione per l’impianto a biomassa della Cartiera, rimarranno ai territori

Oggi la firma della convenzione, tutti soddisfatti: “Un ottimo esempio di collaborazione tra enti”

CALOLZIOCORTE – Con la firma della convenzione tra il Parco Adda Nord e i comuni di Calolziocorte e Olginate, oggi, nella sala conferenze del Monastero del Lavello, si raggiunge un risultato fortemente voluto da tutti. I comuni di Calolziocorte e Olginate, infatti, potranno contare su 340.000 euro (140.000 a Olginate e 200.000 a Calolzio) frutto della compensazione ambientale richiesta proprio dal Parco alla Cartiera dell’Adda per l’impianto a biomassa della Sime Energia entrato in funzione nel 2017.

“Ci è stato chiesto che questi soldi rimanessero sul territorio e così abbiamo soddisfatto questa richiesta – ha detto Francesca Rota, presidente del Parco, eletta nell’ottobre 2019 -. La cifra iniziale era di 400.000 euro, di cui 60.000 sono stati spesi per una strada di accesso alla palude di Brivio in località Bisone e per un progetto di contenimento della proliferazione delle alghe nel lago a Calolzio e Vercurago. Su spinta dei sindaci dei DUE comuni, della Cartiera dell’Adda e di Sime Energia, grazie a un’attività svolta con molta armonia, abbiamo fatto in modo che i soldi restanti rimanessero sul territorio. L’idea è che in futuro questo avvenga con tutti i 35 comuni che fanno parte del Parco”.

Riqualificazione del lungolago

Per quanto riguarda Olginate questi 140.000 euro confluiranno negli stanziamenti (circa 650.000 euro) previsti per la riqualificazione del lungolago nel tratto tra piazza Mercato e la piazzetta dei Pescatori. Un progetto ampio (i lavori sono partiti proprio settimana scorsa) che prevede tra le altre cose la realizzazione di un chiosco, di un campo da beach volley e di un’area cani.

“Con Calolzio andremo a realizzare, di fatto, un progetto unico ma coloro che percorreranno l’anello potranno trovare servizi diversi. I lavori a Olginate son già partiti e dovranno concludersi entro metà dicembre – ha detto il sindaco di Olginate Marco Passoni -. L’idea alla base del nostro progetto era ridare più vitalità a quel tratto di lungolago e questi soldi in più ci consentiranno di chiudere il progetto. Devo dire che questa esperienza è stata un ottimo esempio di collaborazione tra enti”.

Il sindaco di Calolzio Marco Ghezzi ha sottolineato il dialogo avuto con il Parco Adda Nord per risolvere i problemi trovando un ottimo interlocutore nel presidente Francesca Rota che si è dimostrata subito sensibile a lasciare questi soldi ai due territori: “Un grazie anche alla Cartiera dell’Adda e a Sime Energia che hanno insistito per questo risultato – ha detto -. Nel prato accanto alla Cartiera, quindi, andremo a realizzare un chiosco come quello di Olginate (il progettista è lo stesso), quindi realizzeremo una palestra all’aperto (grazie a un finanziamento del Gal Quattro Parchi) oltre a un percorso salute”.

La soddisfazione di Cartiera e Sime Energia

“Abbiamo sempre insistito perché questi soldi venissero utilizzati per progetti sul territorio e che i cittadini potessero toccare con mano – ha detto Giuseppe Cima, Ceo della Cartiera dell’Adda -. Il prato accanto alla Cartiera purtroppo era un po’ abbandonato e non bello da vivere, spero che con questo progetto lo diventerà presto”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Vladimiro Bolis, direttore generale di Sime Energia, che ha sottolineato come questi soldi serviranno per realizzare progetti per rendere il lungolago più vivibile e fruibile dai cittadini.

Con la firma di tutti i soggetti coinvolti si chiude così un inter che, per vicissitudini varie, si è protratto per alcuni anni ma che alla fine si è concluso nel migliore dei modi per i cittadini di Calolziocorte e Olginate.