Volontari del Soccorso e Aido insieme per la camminata 4 passi per la vita

Appuntamento domenica 28 aprile. Ritrovo in piazza Vittorio Veneto alle 8.30, ore 9 partenza

CALOLZIOCORTE – 4 passi per la vita… la data da segnare in rosso sul calendario è quella di domenica 28 aprile quando i Volontari del Soccorso di Calolzio e Aido organizzano la corsa non competitiva a passo libero di 7 chilometri.

La camminata si svolgerà per le vie di Calolzio, ritrovo in piazza Vittorio Veneto alle 8.30, ore 9 partenza (chiusura iscrizioni 10 minuti prima della partenza). L’arrivo è sempre in piazza Vittorio Veneto. Tutti i partecipanti riceveranno un simpatico omaggio (la camminata si svolgerà anche in caso di maltempo).