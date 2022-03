A Calolzio parte anche la linea verde del piedibus

Il comune sta ripristinando il servizio

Si cercano volontari per le due linee del Pascolo

CALOLZIOCORTE – Il comune di Calolziocorte ha fatto sapere che, a partire dal prossimo 4 aprile, verrà riaperta anche la quarta linea del piedibus. In particolare, si tratta della linea Verde che con partenza da piazza Verdi (ingresso oratorio) e arrivo alla scuola primaria di Foppenico.

“Pur con grande fatica, dopo la lunga pausa imputabile alla pandemia, il Comune sta ripristinando il servizio Piedibus, fino allo scorso anno gestito dalla scuola. Restano ancora scoperte le due linee dirette al Pascolo per assenza di volontari. L’obbiettivo dei prossimi mesi è quello di lavorare per aprire anche queste linee, in modo da ripartire a pieno regime il prossimo anno scolastico. Si coglie l’occasione per ringraziare tutte le persone che si sono rese disponibili”.