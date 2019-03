Il sindaco Marco Ghezzi e il consigliere Diego Colosimo sui pedali per illuminare il municipio

Gli studenti dell’istituto Fiocchi hanno realizzato le biciclette per produrre energia

CALOLZIOCORTE – Sotterrata l’ascia di guerra, almeno per una serata, il gruppo di minoranza Cambia Calolzio e la maggioranza sono saliti in sella per l’iniziativa “M’Illumino di meno”.

Ideata tredici anni fa dalla trasmissione Caterpillar di Radio2, M’Illumino di meno è diventata la più grande campagna radiofonica di sensibilizzazione sui consumi energetici

e la mobilità sostenibile.

Cambia Calolzio ha chiesto all’amministrazione di aderire e, nel tardo pomeriggio di venerdì, l’iniziativa ha preso vita davanti al comune.

“Voglio ringraziare i ragazzi dell’istituto Fiocchi e i professori Angelo Casertano e Antonio Gatti che hanno realizzato questa bicicletta che, pedalando, consente di accendere le luci del municipio – ha detto il capogruppo di Cambia Calolzio Diego Colosimo -. L’iniziativa è partita dal nostro gruppo ma siamo felici che sia stata condivisa dall’amministrazione”.

In piazza sono state posizionate due biciclette: quella più grande è stata collegata a una batteria per alimentare le luci del municipio, mentre quella più piccola è stata riservata ai bambini che hanno potuto illuminare il “Resegone”.

“Abbiamo tre esempi di energia pulita che cercheremo di applicare anche nella nostra città – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Dario Gandolfi – Sulla questione del fotovoltaico ci siamo già mossi. L’iniziativa è interessante e ringraziamo Diego Colosimo per l’organizzazione”.

“Un evento analogo, organizzato dal WWF, sarà ripetuto alla fine di marzo e anche in questo caso abbiamo dato la nostra adesione – ha detto il sindaco Marco Ghezzi -. E’ una tematica che abbiamo a cuore tanto che, a breve, sul territorio verranno posizionate delle colonnine per la ricarica delle auto elettriche e ibride. Grazie a chi ha organizzato questa iniziativa”.

Dopo le parole, però, si è passati ai fatti: il sindaco e Diego Colosimo sono saliti in sella e, per primi, hanno dato il buon esempio!