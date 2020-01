A Calolzio strade gremite per il Corteo Storico della Val San Martino

Oltre 300 figuranti, musica, sbandieratori e tanto divertimento

Successo per l’evento organizzato da Comune, Pro Loco e Unità Pastorale

CALOLZIOCORTE – Dopo un anno di stop, la “nuova era” del Corteo Storico della Val San Martino è cominciata con un grande successo. Complice la bella giornata di sole in tanti oggi pomeriggio, lunedì, si sono assiepati sulle strade di Calolzio per vedere la manifestazione organizzata da Comune, Pro Loco e Unità Pastorale Calolzio, Foppenico e Sala.

Accanto ai 300 figuranti che hanno dato vita al bellissimo corteo in costume, il pomeriggio è stato animato dai due Corpi Musicali della Città, la banda Verdi di Foppenico e la banda Donizetti di Calolzio. A portare gioia ed allegria nella giornata di festa ci hanno pensato anche gli sbandieratori di Primaluna, i firlinfeu, gli zampognari e poi, a grande sorpresa, i Re Magi che sono arrivati in groppa ai cammelli, gli stessi che ieri hanno partecipato alla Pesa Vegia di Bellano.

Il corteo, partito da Villa de Ponti, ha concluso il proprio percorso in chiesa dove tutti i figuranti sono stati presentati uno a uno e fatti salire sull’altare. Un viaggio di secoli nella storia di Calolziocorte e non solo. Dopo la benedizione dell’arciprete don Giancarlo Scarpellini, la festa è continuata in piazza della chiesa – dove erano state allestite bancarelle di cibo e dolciumi – con l’esibizione degli sbandieratori, seguita da uno spettacolo di falconeria e da quello dei giocolieri e saltinbanco.

Un evento ricco e divertente che ha attirato tantissime persone e ha lasciato gli organizzatori soddisfatti: “E’ andato tutto bene: ringrazio tutti i 300 figuranti e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento a partire dai volontari della Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo senza dimenticare la Polizia Locale di Calolzio – ha detto l’assessore agli eventi Cristina Valsecchi -. Eravamo un po’ in tensione perché gli imprevisti non sono mancati ma, grazie al lavoro di tutti, siamo riusciti a risolverli. I cammelli sono stati la vera sorpresa: erano già a Bellano per la Pesa Vegia e siamo riusciti a portarli anche qui a Calolzio”.

Il “nuovo” Corteo Storico della Val San Martino è stato un vero e proprio successo: “L’appuntamento è per l’anno prossimo. Quest’anno abbiamo dato tutti il massimo ma per il 2021 cercheremo di fare ancora meglio”.

“L’organizzazione è stata veramente impegnativa anche perché era il nostro primo anno – ha aggiunto la presidente della Pro Loco Simona Bonacina -. L’obiettivo è quello di fare ancora meglio l’anno prossimo”. E se il buon giorno di vede dal mattino…