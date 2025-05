A Calolzio torna la camminata benefica con i Volontari del Soccorso

Domenica 4 maggio, l’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza

Il ricavato sarà destinato all’acquisto di un nuovo pulmino attrezzato

CALOLZIOCORTE – “Il 4 maggio camminiamo insieme per una buona causa”. E’ questo l’invito rivolto dai Volontari del Soccorso di Calolziocorte a tutta la cittadinanza. Domenica torna la tradizionale camminata non competitiva “4 pass coi volontari’, il cui ricavato sosterrà le numerose attività dell’associazione. Il particolare i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di un nuovo pulmino attrezzato per il trasporto di persone anziane e/o con disabilità.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con il Gruppo di Cammino di Calolziocorte e con il patrocinio del Comune di Calolziocorte, prevede un percorso di 6 chilometri tra le vie Calolziocorte. “Un’occasione perfetta per stare insieme, fare attività fisica e dare un contributo alla nostra causa. Vi aspettiamo numerosi!”

Ritrovo e iscrizioni dalle ore 9 in piazza Vittorio Veneto a Calolziocorte. La partenza è fissata per le ore 10. Nella locandina sottostante tutte le informazioni.