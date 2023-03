A Calolzio torna la Camminata stop leucemia con gli Alpini

Appuntamento domenica 2 aprile in piazza V. Veneto

Il ricavato servirà a finanziare borse di studio per l’ospedale di Bergamo

CALOLZIOCORTE – Dopo il pranzo di domenica scorsa, gli Alpini di Calolzio tornano il 2 aprile con la “Camminata stop leucemia” il cui ricavato servirà a finanziare borse di studio per ricercatori, medici e infermieri che prestano servizio all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

La camminata non competitiva di 6,5 chilometri è aperta a tutti: singoli, gruppi, studenti di scuole e istituti. La partecipazione darà un contributo alla ricerca di nuove cure per combattere la leucemia. Alle ore 10 ritrovo e iscrizioni in piazza Vittorio Veneto; alle 11.30 premiazioni per singoli e gruppi più numerosi; a seguire taragnata in piazza con specialità tipiche (anche d’asporto). In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata al 16 aprile.