A Calolzio un Natale dedicato ai bambini… presentati gli eventi

In piazza Vittorio Veneto sarà allestita una grande giostra

L’8 e il 13 dicembre mercatini, trenino per le vie della città e le specialità preparate dagli Alpini

LECCO – Comune di Calolzio, Pro Loco e Alpini insieme per regalare un Natale di gioia alla città. Nella sede della Pro Loco di via Calvi, stamattina, è stato presentato il calendario degli eventi natalizi in programma in città nei prossimi giorni.

“A causa di alcuni problemi di salute è stato particolarmente complicato riuscire a proporre quest’anno un calendario di eventi natalizi – ha spiegato l’assessore agli eventi Cristina Valsecchi -. Devo ringraziale la Pro Loco e la presidente Simona Bonacina perché si sono impegnati nella raccolta fondi e, soprattutto grazie a questo lavoro, possiamo offrire qualcosa di bello alla città. Ringrazio anche il personale degli uffici e la Polizia Locale che ci hanno aiutato nella gestione burocratica”.

La presidente Simona Bonacina, prima di entrare nel vivo del calendario, ha voluto ringraziare gli sponsor: “La nostra proposta è piaciuta non soltanto agli imprenditori della città, ma anche ai piccoli commercianti che ci hanno creduto e hanno dato il loro contributo. In un momento difficile per tutti, non mi aspettavo una partecipazione così nutrita, questo mi ha resa molto felice”.

Il pezzo forte è la giostra dedicata ai più piccini (biglietto al prezzo simbolico di 1 euro): “Sarà un Natale diverso, abbiamo pensato soprattutto ai bambini perché Natale per loro è un momento davvero magico – ha continuato Bonacina -. Abbiamo pensato di allestire una giostra in piazza Vittorio Veneto che verrà montata domani (3 dicembre, ndr). L’inaugurazione è in programma sabato 6 dicembre alle ore 17 e sarà aperta fino al 6 gennaio praticamente tutti i giorni. Non è stato semplice perché si tratta di una giostra di 10 metri di diametro completamente chiusa. Il grazie più grosso va agli sponsor senza i quali non sarebbe stato possibile fare nulla”.

Per quanto riguarda gli altri eventi l’8 dicembre, come da tradizione, ci sarà l’evento “Aspettando il Natale in piazza” con i mercatini in Piazza Vittorio Veneto a cui parteciperanno anche le scuole calolziesi e i Volontari del Soccorso. Gli Alpini del gruppo Pippo Milesi, guidati da Claudio Prati, invece, prepareranno caldarroste, vin brulè e polenta taragna. Non mancherà nemmeno il trenino che girerà per le vie del paese con Babbo Natale e il Grinch.

Novità di quest’anno il “Mercatino di Santa Lucia” il 13 dicembre a testimonianza delle radici bergamasca di Calolziocorte dove è sempre stata tradizione festeggiare Santa Lucia. Anche in questo caso scenderanno in campo gli Alpini di Calolzio con le loro prelibatezze e ci sarà il trenino per le vie del paese in collaborazione con i commercianti.

“Il 6 dicembre si accenderanno anche le luminarie in giro per la città grazie ai nostri commercianti che, anche quest’anno, hanno aderito alla tradizionale lotteria – ha detto Cristina Valsecchi – Era molto importante organizzare qualcosa per la città e accendere le luci sulla nostra piazza e, quest’anno più che mai, è stato possibile grazie alla collaborazione di tutti. Tutti hanno messo voglia e impegno per fare qualcosa di bello”.

Tra gli appuntamenti da ricordare anche quello del 9 dicembre con il Concerto di Natale della scuola media Manzoni al Dancing Lavello (ore 20.45) e l’inaugurazione di una nuova Mostra dell’Archivio Marenzi il prossimo 20 dicembre con tanto di zampognari. Fuori dalla chiesa arcipresbiterale, infine, sarà allestita la capanna con la natività (che tradizionalmente era in piazza Vittorio Veneto), mentre all’esterno della biblioteca ci saranno le renne luminose.