A Calolziocorte applausi per il concerto dell’orchestra e del coro Manzoni

Era dal 2018 che il concerto non si svolgeva in piazza Vittorio Veneto

Per l’istituto comprensivo è stato un momento di integrazione col territorio attraverso la musica

CALOLZIOCORTE – Grande concerto dell’orchestra e coro Manzoni in piazza Vittorio Veneto, a Calolziocorte. Un successo strepitoso anche perché era dal 2018 che il concerto non si svolgeva in piazza.

Tanta la soddisfazione da parte del pubblico che ha applaudito l’esibizione. Presenti anche il sindaco di Calolziocorte Marco Ghezzi e il dirigente scolastico Andrea Giuseppe Fidone. Un grazie particolare è stato rivolto alla Pro Loco, nelle persone della presidente Simona Bonacina e dei suoi volontari, per l’aiuto nelle pratiche autorizzative e nella predisposizione piazza. Un ringraziamento è stato poi rivolto a Giuseppe Cima della Cartiera dell’Adda che da anni finanzia gli spettacoli dell’orchestra e coro Manzoni.

Per l’istituto comprensivo, che ha potuto mostrare i frutti della sua attività didattica, è stato un momento di grande rendicontazione sociale e di integrazione col territorio proprio attraverso l’orchestra diretta dai vari professori e il coro diretto dal prof. Alberto Sgrò. Soddisfatti tutti i docenti dell’indirizzo musicale.

La bella serata di musica è stata presentata dal professor Massimo Tavola che ha valorizzato con entusiasmo la location della piazza Vittorio veneto. Toccante la lettera di saluto e ringraziamento letta dagli alunni di 3^A dedicata ai loro professori del musicale.