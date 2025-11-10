A Calolziocorte l’Auser inaugura due nuovi mezzi per il trasporto sociale

Fondamentale la generosità di 56 imprenditori che hanno dato il loro contributo

Il presidente Claudio Dossi: “Siamo sempre più pronti a donare il nostro amore agli altri senza lasciare indietro nessuno”

CALOLZIOCORTE – Nella sede di Calolziocorte di Auser Leucum, sabato scorso, sono stati inaugurati due nuovi automezzi che accompagneranno gli anziani verso i luoghi della cura e le persone portatrici di disabilità verso i centri sociali e il luoghi dove svolgere la vita quotidiana.

Il grande progetto è stato realizzato grazie al contributo di 56 imprenditori che hanno donato il loro impegno sociale verso la comunità aiutando Auser, il presidente Claudio Dossi ha ringraziato anche i sindaci di Vercurago, Erve e Calolziocorte per il loro patrocinio e la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino per il sostegno, un grazie è stato rivolto anche al direttore dell’Asst Lecco.

“Un grazie a tutti i volontari Auser della telefonia sociale, a coloro che fanno accompagnamenti sociali e ai volontari Auser della Casa di Comunità di Calolziocorte; a tutta la struttura Auser Lecco che ha garantito la presenza insieme a tutti i volontari della sede di Calolziocorte coordinati da Patrizia Milesi che hanno garantito la riuscita della bella iniziativa. Un grazie al Don per la sua presenza spirituale. Un grazie per la sua presenza anche al maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Cito che garantisce sempre la sua presenza alle iniziative di Auser”.

La società Pmg ha organizzato in maniera perfetta la riuscita del progetto Auser Leucum: “Felice perché siamo sempre più pronti a donare il nostro amore agli altri senza lasciare indietro nessuno”.