A Calolziocorte ritorna la “Festa del Donatore 2024”

Appuntamento a domenica 20 ottobre

Una giornata di celebrazioni e riconoscimenti per i donatori, con eventi speciali e momenti di condivisione per la comunità

CALOLZIOCORTE – Ritorna la storica “Festa del Donatore” della Comunale Avis di Calolziocorte, un evento che celebra il 59° anniversario dalla fondazione dell’associazione. Quest’anno, la festa si svolgerà domenica 20 ottobre, offrendo un’importante occasione per riconoscere e ringraziare tutti coloro che contribuiscono a salvare vite attraverso la donazione di sangue.

Il programma della giornata di domenica 20 ottobre include la celebrazione della Santa Messa e la premiazione dei donatori che hanno raggiunto importanti traguardi. Il conteggio delle donazioni si fermerà al 30 giugno 2024. Saranno premiati in presenza i donatori che hanno superato le 50 donazioni, mentre gli altri riceveranno a casa il diploma di benemerenza. Inoltre, le spille commemorative potranno essere ritirate presso la sede.

Quest’anno, la giornata sarà preceduta dalla benedizione dell’opera d’arte dedicata al monumento AVIS, che si terrà al Cimitero Maggiore di Calolziocorte. Il ritrovo è fissato per le ore 8.45 nel piazzale del cimitero.

La celebrazione proseguirà presso il Santuario di Santa Maria del Lavello, dove si terrà la Santa Messa alle ore 9.30. A seguire, le premiazioni si svolgeranno nella Sala delle Conferenze del Monastero, seguite da un rinfresco per tutti i presenti. Quest’anno, saranno premiati un totale di 59 donatori. Una particolare attenzione sarà riservata a cinque super donatori che hanno raggiunto oltre 150 donazioni.

Alla “59esima Festa del Donatore” sono invitati, oltre ai soci donatori e ai simpatizzanti, anche le autorità locali, le consorelle e le associazioni della città. Inoltre, un importante appuntamento per tutti si terrà sabato 26 ottobre con la rappresentazione teatrale “La Locandiera”, messa in scena dalla Compagnia di teatro “La Sarabanda” di Olgiate Molgora. Lo spettacolo avrà luogo presso il Cinema Auditorium di Calolziocorte, in piazza Arcipresbiterale 3, con ingresso libero.

Roberta Galli, Presidente dell’Avis di Calolziocorte, conclude: “Lo spettacolo teatrale è parte integrante dell’iniziativa ‘Festeggiano Insieme Ottobre 2024’, che ci sostiene da anni grazie alla preziosa collaborazione con il Gruppo Aido di Calolziocorte”.

I premiati Avis del 2024 (le donazioni sono conteggiate al 30/06/2024)