A Calolziocorte torna la Lotteria dei Commercianti

In palio 5mila euro in buoni spesa

Biglietti disponibili a partire da sabato 29 novembre

CALOLZIOCORTE – La sottoscrizione a premi organizzata da Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino prenderà il via sabato 29 novembre. Per questa edizione, la Lotteria dei Commercianti di Calolzio mette in palio 5mila euro in buoni spesa.

“Quest’anno, a causa di problemi personali legati a un incidente, abbiamo avuto tempi molto ristretti per organizzare le proposte natalizie. Grazie alla pronta collaborazione e al confronto con gli esercenti, siamo riusciti a raccogliere 80 adesioni tra commercianti e sponsor per le iniziative di Natale, che includono anche le luminarie – spiega la presidente di Confcommercio Lecco, Zona Valle San Martino, Cristina Valsecchi – In totale, sono 36 le attività che hanno aderito alla sottoscrizione a premi”.

“In accordo con i commercianti e dopo aver consultato anche la clientela, abbiamo ritenuto opportuno, in questo periodo di crisi economica, premiare un maggior numero di persone con buoni spesa utilizzabili presso le attività aderenti. Ringrazio tutti coloro che hanno accolto anche quest’anno la nostra proposta e, in particolare, Confesercenti: in questo modo favoriamo gli acquisti nei negozi calolziesi e sosteniamo concretamente le realtà di vicinato” sottolinea Valsecchi.

Quest’anno, seguendo un nuovo regolamento, saranno in palio 18 buoni spesa per un totale di 5 mila euro: i primi tre classificati riceveranno ciascuno 500 euro da spendere; dal 4° al 6° posto 400 euro; dal 7° al 9° 300 euro; dal 10° al 14° 200 euro; e dal 15° al 18° 100 euro.

I biglietti della sottoscrizione a premi saranno disponibili da sabato 29 novembre a sabato 10 gennaio 2026 presso gli esercizi commerciali di Calolziocorte aderenti all’iniziativa, riconoscibili dalla vetrofania identificativa. I commercianti distribuiranno i biglietti alla clientela secondo il criterio scelto da ciascun esercente.

Oltre alla promozione tramite manifesti diffusi in tutta la provincia, presso i negozi saranno disponibili oltre 5 mila copie di opuscoli contenenti il regolamento completo della sottoscrizione a premi.

L’estrazione si terrà domenica 11 gennaio 2026 presso il Municipio di Calolziocorte e sarà trasmessa in diretta su Facebook. Per il ritiro dei premi, i vincitori dovranno presentarsi con il biglietto vincente e un documento di identità presso la delegazione di Confcommercio a Calolziocorte, in Corso Dante 31b, nei seguenti orari: lunedì, mercoledì e giovedì: 12:30 – 16; martedì: 9 – 16; venerdì: 9 – 12:30. Il premio sarà utilizzabile fino a venerdì 27 febbraio 2026.