Appuntamento sabato 12 novembre al salone della scuola Caterina Cittadini

La serata, organizzata dal Gruppo Amici di don Giulio, si svolgerà in una alternanza di testi, poesie e musica

CALOLZIOCORTE – Una serata in ricordo di don Giulio Gabanelli, vice parroco a Calolziocorte dal 1961 al 1969 prima di essere trasferito a Zogno dove è stato parroco per molti anni e dove è morto nel febbraio 2021 all’età di 97 anni. Nato a Fonteno (BG) il 28 giugno 1923 fu ordinato sacerdote il 3 giugno 1950, la sua “missione” a Calolziocorte lasciò un segno indelebile in quella generazione di giovani cresciuti sotto la sua ala.

Un segno talmente profondo che proprio quei giovani d’allora, che ormai hanno tutti i capelli bianchi, hanno deciso di organizzare una serata di ricordo per il prossimo sabato 12 novembre. “Ricordo e conoscenza di un prete di provincia”, questo il titolo dell’incontro in programma presso il salone della scuola Caterina Cittadini (piazza Regazzoni a Calolzio).

La serata, organizzata dal Gruppo Amici di don Giulio, si svolgerà in una alternanza di testi, poesie e musica: canti di montagna eseguiti dal coro Ana dell’Adda; poesie dialettali composte da don Giulio lette dal professor Ivano Sonzogni e letture di testi tratti dalle opere di don Giulio e letti da Dario Dell’Oro. Presentatore della serata Carlo Viganò.