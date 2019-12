A Carenno si respira aria di festa con i mercatini di Natale

Appuntamento dalle ore 17 di sabato 21 dicembre

Terza edizione per l’evento organizzato dalla Pro Loco

CARENNO – Tornano, con la terza edizione serale, i mercatini di Natale a Carenno. Con l’organizzazione della Pro Loco e il patrocinio del comune, sabato 21 dicembre le vie del paese si riempiranno con le atmosfere del Natale. Si parte alle ore 17 con i mercatini di hobbistica e punti di ristoro riscaldati. Sempre alle 17, in piazza Carale, l’appuntamento è per tutti i bambini che potranno partecipare alla “Caccia al Natale”.

Alle ore 21.30, invece, ritrovo per tutti presso la casa di Giuseppe e Maria (chiesa vecchia) per lo scambio di auguri di Natale in compagnia dei personaggi del presepe e del coro San Biagio.