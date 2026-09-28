A Erve festa per la signora Maurizia Valsecchi che ha compiuto 101 anni

Alla gioia dei parenti si è unito anche il sindaco Giancarlo Valsecchi

Un compleanno festeggiato nell’intimità di casa e circondata dall’affetto dei figli, nipoti e pronipoti

ERVE – E’ tanta la gioia a Erve per la signora Maurizia Valsecchi che ha compiuto 101 anni. Alla gioia dei parenti si è unito anche il sindaco Giancarlo Valsecchi che ha avuto il piacere di portare gli auguri più sentiti e sinceri dell’Amministrazione comunale e della

comunità ervese. Un compleanno festeggiato nell’intimità di casa e circondata dall’affetto dei figli, nipoti e pronipoti.