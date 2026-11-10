A Erve un 4 novembre all’insegna della pace con i bambini della scuola primaria

Alla celebrazioni hanno partecipato gli Alpini e tutte le associazioni del paese
“Ai giovani dobbiamo lasciare non solo una storia da ricordare, ma un mondo in cui vivere in pace, con rispetto e fiducia nel futuro”
ERVE – Una partecipazione numerosa e sentita ha accompagnato a Erve la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La cerimonia si è aperta con la S. Messa officiata dal parroco Don Marcello Crotti, per poi proseguire presso il Monumento ai Caduti con la deposizione della corona d’alloro.
Il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi, nel suo intervento, ha ringraziato il Gruppo Alpini e tutte le associazioni del paese per la loro presenza, rivolgendo un particolare pensiero ai bambini della Scuola Primaria “Piero Angela” che hanno affrontato il tema della pace attraverso disegni e poesie. “A loro dobbiamo lasciare non soltanto una storia da ricordare, ma un mondo in cui vivere in pace, con rispetto e fiducia nel futuro”.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.