A Erve un 4 novembre all’insegna della pace con i bambini della scuola primaria

Alla celebrazioni hanno partecipato gli Alpini e tutte le associazioni del paese

“Ai giovani dobbiamo lasciare non solo una storia da ricordare, ma un mondo in cui vivere in pace, con rispetto e fiducia nel futuro”

ERVE – Una partecipazione numerosa e sentita ha accompagnato a Erve la celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La cerimonia si è aperta con la S. Messa officiata dal parroco Don Marcello Crotti, per poi proseguire presso il Monumento ai Caduti con la deposizione della corona d’alloro.

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Il sindaco di Erve Giancarlo Valsecchi, nel suo intervento, ha ringraziato il Gruppo Alpini e tutte le associazioni del paese per la loro presenza, rivolgendo un particolare pensiero ai bambini della Scuola Primaria “Piero Angela” che hanno affrontato il tema della pace attraverso disegni e poesie. “A loro dobbiamo lasciare non soltanto una storia da ricordare, ma un mondo in cui vivere in pace, con rispetto e fiducia nel futuro”.