A Foppenico inaugurato il piazzale dedicato all’architetto Giuseppe Bovara

La cerimonia si è svolta stamattina a Calolziocorte: “Una tappa di un percorso iniziato tempo fa”

A ricordare la figura del noto architetto lecchese, i rappresentanti dell’Associazione Bovara e gli studenti dell’Istituto Rota

CALOLZIOCORTE – E’ stato inaugurato ufficialmente oggi, venerdì 30 ottobre, con la dedica all’architetto Giuseppe Bovara il piazzale situato nel cuore della frazione Foppenico, accanto alla chiesa di San Michele Arcangelo, progettata proprio dall’architetto lecchese sulle fondamenta di un antico edificio già citato nel XII secolo.

La semplice cerimonia di stamattina, organizzata dall’assessore Tina Balossi, ha visto la presenza del sindaco Marco Ghezzi, oltre ad altri assessori e consiglieri, insieme alle associazioni di Calolziocorte (Avis, Aido, Pro Loco, Carabinieri, Marinai e Alpini). A presentare la figura dell’architetto Bovara (1781-1873) ci ha pensato Pietro Dettamanti, presidente dell’Associazione Giuseppe Bovara di Lecco, con un approfondimento sulla vita e sull’opera dell’architetto lecchese. Presenti anche Gianfranco Scotti, noto studioso, scrittore e operatore culturale di Lecco, e Dario Dell’Oro, studioso di Calolzio e appassionato di storia locale e lo storico Angelo Borghi, scrittore e studioso di storia locale che ha dedicato buona parte del suo lavoro all’architetto Bovara.

“E’ una tappa di un percorso iniziato ormai tempo fa, quando abbiamo deciso di intitolare una serie di opere, nuove o esistenze, a personaggi che sono stati importanti per il nostro territorio – ha detto il sindaco Ghezzi -. Nei prossimi mesi ne faremo altre, ad esempio intitolando il nuovo archivio comunale a quello che dovrebbe essere il più antico abitante documentato di Calolziocorte Rado De Curte. Tutte intitolazioni studiate, sviluppate e approfondite dal professor Fabio Bonaiti che ha correlato i nomi ai luoghi, come in questo caso visto che qui accanto c’è la chiesa progettata proprio dall’architetto Bovara”.

Pietro Dettamanti ha ricordato la nascita dell’Associazione Giuseppe Bovara, nel 1970, da un gruppo di cittadini lecchesi impegnati nella vita politica e culturale della città, promotore l’indimenticato Aroldo Benini affiancato da Gianfranco Scotti e Angelo Borghi: “L’obiettivo era quello di promuovere studi sul territorio, tutelare opere d’arte e ambiente e stimolare iniziative nella scuola. Quando l’associazione nacque, Bovara era un personaggio poco studiato ma che aveva dato un contributo fondamentale allo sviluppo urbanistico di Lecco che, agli inizi del 1800, era ancora un borgo diffuso. A lui dobbiamo il primo documento urbanistico, quello che oggi chiameremmo Piano Regolatore, e anche la progettazione di quelli che ancora oggi sono edifici simbolo della città: la trasformazione in chiave neoclassica della Basilica di San Nicolò, il Teatro Sociale e l’ospedale (oggi municipio di Lecco)”.

La parola è poi passata agli studenti dell’Istituto Lorenzo Rota di Calolziocorte che hanno ripercorso l’opera dell’architetto Bovara, soprattutto in relazione a Calolziocorte e alla Valle San Martino. tra cui figurano il Santuario della Valletta di Somasca, la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a Villa d’Adda, la basilica di San Giacomo a Pontida, la chiesa parrocchiale di Vercurago e, appunto, la chiesa di San Michele a Foppenico.

Dopo la scopertura della targa commemorativa, la cerimonia si è conclusa con la benedizione da parte dell’Arciprete di Calolziocorte, Don Antonio Vitali.