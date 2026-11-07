A Monte Marenzo i ragazzi del catechismo incontrano Telethon

Una serata con il professor Maggi sul valore della ricerca e della solidarietà

“La solidarietà si impara anche così: ascoltando, comprendendo e mettendosi al servizio degli altri”

MONTE MARENZO – Un venerdì sera all’insegna della ricerca e della solidarietà presso il salone dell’Oratorio di Monte Marenzo, dove Angelo Fontana, uno dei responsabili di Telethon, alla presenza di don Angelo e delle catechiste, ha presentato il professor Roberto Maggi, ex ricercatore della Fondazione Telethon e attuale sindaco di Vercurago, a una trentina di ragazzi del “Catechismo percorso Vangelo di Marco”.

Il professor Maggi ha raccontato ai ragazzi la sua esperienza nel mondo della ricerca scientifica, spiegando come nascono i progetti di ricerca e quanto siano importanti i finanziamenti raccolti grazie alla solidarietà dei cittadini. Ha parlato anche della storia di Fabrizio Fontana, di Monte Marenzo, scomparso recentemente a causa della distrofia muscolare di Duchenne. Una testimonianza che ha permesso ai ragazzi di comprendere ancora meglio quanto sia importante sostenere la ricerca e non lasciare sole le persone che affrontano queste malattie.

Per circa un’ora i giovani hanno seguito con grande attenzione il racconto del professore, intervenendo con numerose domande e dimostrando curiosità e sensibilità. Al termine dell’incontro, Roberto Maggi ha confidato di essere rimasto molto soddisfatto dell’attenzione e della partecipazione dei ragazzi. Ma il momento più bello è arrivato proprio alla fine: una ragazzina si è avvicinata spontaneamente al professore per ringraziarlo della sua testimonianza. Un gesto semplice, ma pieno di significato, che ha sorpreso ed emozionato lo stesso Maggi, che non se lo aspettava.

“E proprio questi sono i momenti che danno valore a quello che facciamo: riuscire a trasmettere ai più giovani il significato della solidarietà, dell’impegno e dell’importanza della ricerca scientifica – ha detto Fontana -. Sabato 7 novembre una ventina di questi ragazzi indosseranno il grembiule da cameriere per servire ai tavoli durante la cena solidale a favore di Telethon. Dalle parole passeranno ai fatti, gli stessi giovani saranno protagonisti di una serata speciale, dove la solidarietà si trasforma in un gesto concreto. Grazie a don Angelo, alle catechiste, al professor Roberto Maggi e soprattutto ai nostri ragazzi. Perché la solidarietà si impara anche così: ascoltando, comprendendo e mettendosi al servizio degli altri”.