A Monte Marenzo le azalee della ricerca e il Memorial Renato Caroli

Domenica 10 maggio le due iniziative in occasione della Festa della Mamma

La Polisportiva Monte Marenzo premierà anche due persone per il loro impegno verso la comunità

MONTE MARENZO – Domenica 10 maggio, in occasione della 40^ edizione della Festa della Mamma, si terrà la tradizionale iniziativa presso l’atrio del municipio, a partire dalle ore 8 fino ad esaurimento delle azalee. Anche quest’anno la Polisportiva Monte Marenzo partecipa con l’Azalea della Ricerca, fiore simbolo della salute e della lotta contro i tumori.

Alle ore 11.30, presso il campo sportivo, si terrà la benedizione del cippo commemorativo da parte di Don Angelo, in occasione del Memorial dedicato a Renato Caroli, riservato alla categoria Pulcini. Un momento di raccoglimento e ricordo per onorare la sua memoria, attraverso lo sport e i valori che ha sempre rappresentato. Parteciperanno al torneo le seguenti squadre: Polisportiva Monte Marenzo, Inter, Atalanta, Como, Lecco, Albinoleffe e Renate.

Nel corso della mattinata, la Polisportiva desidera conferire due riconoscimenti simbolici:

Il primo riconoscimento (azalea) viene assegnato a Mauro Tagliaferri, persona da sempre attenta e generosa verso il prossimo. Molto conosciuto in paese per la sua grande disponibilità, da anni organizza con i suoi amici la camminata da Monte Marenzo a Morterone, iniziativa nata per raccogliere fondi a favore di Telethon; è sempre presente nel supporto a Don Angelo per l’Oratorio Parrocchiale e contribuisce con impegno alla preparazione del salone in occasione di iniziative e pranzi comunitari, mettendosi anche a disposizione come cameriere.

Il secondo riconoscimento (azalea) viene assegnato ad Alfonso Riva, volontario della Polisportiva di Favirano (Torre de’ Busi), che da molti anni offre con generosità e discrezione un servizio prezioso alla comunità, in particolare ai ragazzi. Con grande disponibilità, si occupa del trasporto dei giovani, accompagnandoli dai paesi limitrofi al campo sportivo per gli allenamenti. A lui va il più sincero ringraziamento per la passione, la dedizione e lo spirito di servizio dimostrati negli anni.

Per prenotare le azalee è possibile contattare Angelo Fontana al numero: 334 3623624.