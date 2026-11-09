A Monte Marenzo una cena speciale: i ragazzi del catechismo aprono il cuore a Telethon

“Solidarietà, impegno e voglia di stare insieme si sono incontrati per sostenere la ricerca scientifica”

“Perché la solidarietà si insegna con le parole, ma soprattutto si dimostra con i fatti”

MONTE MARENZO – Sabato scorso, dopo aver ricordato Fabrizio Fontana scomparso il 22 ottobre e dopo i saluti e i ringraziamenti di Angelo Fontana a tutti i presenti, ha avuto inizio la cena solidale a favore di Telethon presso l’oratorio di Monte Marenzo. È bello poter raccontare e condividere con tutti una iniziativa così positiva, dove solidarietà, impegno e voglia di stare insieme si sono incontrati per sostenere la ricerca scientifica di Telethon.

La serata ha avuto un significato davvero speciale grazie ai 25 ragazzi e ragazze del Catechismo – Vangelo di Marco che, guidati da don Angelo, da Annamaria Scapolo e da tutte le catechiste, si sono messi in gioco servendo ai tavoli circa 120 persone. “Vederli all’opera è stata un’immagine bellissima, piena di entusiasmo ed energia. Con impegno, disponibilità e grande maturità hanno dimostrato quanto fossero coinvolti e motivati in quello che stavano facendo”.

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Sono esperienze importanti per i ragazzi, perché insegnano il valore del servizio, dell’attenzione verso gli altri e della solidarietà: “Un grazie di cuore a don Angelo, per averci messo a disposizione il salone dell’oratorio, ai cuochi che hanno preparato la cena e a tutte le persone che hanno partecipato, contribuendo al successo di questa bella serata. Anche la lotteria ha regalato momenti di allegria. Vincere uno dei premi messi a disposizione dalle associazioni di Monte Marenzo ha un sapore speciale, che va ben oltre il valore economico del premio: dietro ogni dono c’è un gesto di generosità, un’amicizia e la voglia di contribuire a una causa importante. Un ringraziamento particolare a tutte le associazioni del nostro Comune che, con grande generosità, hanno donato i 20 premi per la lotteria: Auser, Il Germoglio, Gruppo Mamme, Gruppo Cacciatori, Polisportiva, AIDO, Andech, Alpini, Upper, Telethon e UILDM. Un grazie anche a Carla, che ha gestito la lotteria, e a Giacomo per le fotografie che conserveranno il ricordo di questa bella serata”.

Perché la solidarietà si insegna con le parole, ma soprattutto si dimostra con i fatti. Un grazie di cuore, da parte di Gerolamo, Angelo Fontana, Renato Milani di Telethon Provinciale e di tutti coloro che credono nella forza della ricerca scientifica e della solidarietà.