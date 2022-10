A Orientalamente laboratori, stand e spazi aziendali per scoprire la scuola “giusta”

Oggi, sabato, al Lavello a Calolzio l’inizio della 12esima rassegna rivolta agli studenti di terza media e alle loro famiglie

Altissima l’adesione delle scuole del territorio e fondamentale l’apporto delle aziende del territorio in un continuo confronto tra formazione e lavoro

CALOLZIO – Ventisette laboratori didattici per toccare con mano le materie trattate a scuola e quindici aree orientative per conoscere e permettere di approfondire il complesso e variegato mondo delle scuole superiori e gli sbocchi professionali che queste offrono con un continuo e costante raffronto con la realtà imprenditoriale, artigianale e commerciale del territorio.

Si è aperta oggi, sabato, nell’affascinante cornice del Monastero del Lavello, Orientalamente – Istruzioni per orientarsi, 12esima rassegna provinciale dell’orientamento scolastico dedicata agli studenti in uscita dal primo ciclo di formazione e alle loro famiglie. Proprio oggi, sabato, erano previste le visite guidate rivolte ai genitori con un tour nei diversi stand allestiti tra il primo piano del centro espositivo del Monastero, il gazebo allestito nel chiostro maggiore e quello presente nell’area del giardino. A fare da Ciceroni, indirizzando i visitatori al punto giusto, gli studenti dell’alternanza scuola – lavoro con tanto di maglietta azzurra indosso.

“Questa è una bellissima iniziativa per far conoscere le diverse proposte scolastiche della Provincia di Lecco e anche per far riuscire a focalizzare in maniera più attenta e scrupolosa la proposta scolastica alle esigenze aziendali” ha sottolineato Carlo Malugani, consigliere provinciale con delega all’Istruzione e alla Formazione professionale portando i saluti della presidente Alessandra Hofmann.

“Siamo molto contenti dell’ottima partecipazione avuta con il 100% delle scuole superiori del territorio presenti e la quasi totalità delle secondarie di primo grado. Due sole infatti non sono venute ma per motivi tecnici. Con Orientalamente vogliamo offrire la possibilità agli studenti di compiere una scelta puntuale. Spesso si sceglie la scuola seguendo quello che fanno gli amici: è importante invece sapere, anche per le famiglie, quali sono gli sbocchi lavorativi di determinati percorsi. Per questo abbiamo optato per una rassegna che mettesse in mostra, in maniera concreta e reale, quello che viene svolto a scuola durante le lezioni e i laboratori, prevedendo un percorso diviso per zone”.

E così nelle aree orientative gli studenti potranno chiedere ai docenti orientatori informazioni e chiarimenti circa gli indirizzi di preferenza attivati presso gli istituti di istruzione e formazione della provincia di Lecco. Nei laboratori didattici invece si potrà sperimentare con mano quanto viene fatto a scuola mentre nello spazio aziende ragazzi e genitori potranno avere un primo contatto con le varie realtà produttive in rapida trasformazione esplorando opportunità innovative. Presente pure un check point scuola / lavoro.

Malugani ha poi ricordato come sia importante il confronto continuo con il mondo del lavoro. Opinione ribadita anche da Paolo Grieco: “Sono rappresentante di Confartigianato, ma qui porto le istanze di Api e Confindustria. Sono contentissimo di vedere parlare della necessità del confronto tra il sistema economico e quello formativo perché purtroppo siamo in una condizione di sofferenza per quello che riguarda il personale qualificato. Parlo del mio settore, la meccanica, ma il discorso può essere esteso. Ecco quindi che la nostra presenza qui oggi a questa rassegna significa voler contribuire a portare maggiore consapevolezza della realtà imprenditoriale del territorio. Questo vuol dire anche sfatare dei miti e puntare alle lavorazioni di eccellenza”.

Molto soddisfatto di poter ospitare l’edizione 2022 della rassegna il presidente della Fondazione del Monastero di Santa Maria del Lavello Roberto Monteleone che ha sottolineato, con orgoglio, il percorso faticoso che ha portato a riaprire finalmente al pubblico una struttura che “un anno e mezzo fa era praticamente fatiscente”. Parole a cui si è accodato il sindaco Marco Ghezzi: “Valorizziamo questo posto ospitando un evento importante come quello dell’orientamento dei giovani. Quattro anni fa, appena insediato come sindaco, avevo voluto introdurre il job pass come segno di attenzione e riscoperta del vantaggio di poter lavorare sul proprio territorio”.

Presente anche Raffaele Cesana a nome dell’ufficio scolastico provinciale che ha rimarcato la bontà della rassegna che resterà aperta fino al 22 ottobre mentre il tenente colonnello Carmelo Albanese, comandante della compagnia dei carabinieri di Lecco, ha ricordato come vi sia la possibilità di seguire, attraverso le apposite accademie, il percorso di formazione militare: “La scuola militare non è certo una passeggiata, ma permettetemi di dire che non c’è paragone rispetto alla scuola “normale” perché forma la persona a 360 gradi”.

Infine Cristina Pagano, dirigente Provincia di Lecco ha ringraziato Antonella Cassinelli, coordinatrice della rassegna, per l’ottimo lavoro svolto.

