A passeggio per ripulire la città, Cambia Calolzio dà vita alla “trash walk”

La nuova iniziativa del gruppo civico Cambia Calolzio

“Sarebbe bello veder crescere una cultura rispettosa delle tematiche ambientali”

CALOLZIOCORTE – “Il gruppo civico Cambia Calolzio nasce soprattutto ‘dall’ambientalismo’ di diversi attivisti che poi sono confluiti nel nostro attuale progetto di civismo”.

Con questa premessa, martedì 24 settembre, il gruppo si è dato appuntamento al parco Gramsci e al Lavello per passeggiare lungo la ciclabile, fino al Pascolo, e contemporaneamente raccogliere i rifiuti sparsi lungo il percorso “purtroppo in grande quantità”.

“Un’azione che vuole, in qualche modo, porsi in parallelo alle migliaia di iniziative della Global Week for Future che ‘scuotono’ il pianeta dal 20 settembre scorso – hanno spiegato dal gruppo civico -. Fare un piccolo pezzo, con un’azione di comunità come questa, è fondamentale anche in una profonda periferia del nord Italia, com’è la nostra Calolzio. Un territorio dove il cemento è più legittimato a espandersi piuttosto che le relazioni umane dei cittadini che ne sono confinati”.

“Le piccole cose (che sono grandi gesti di sensibilità e solidarietà), come questa iniziativa, richiamano ad un approccio filosofico della politica più responsabile rispetto ai gesti di chi butta a terra rifiuti che, seppur piccoli, deturpano l’ambiente e pongono il problema della mancata partecipazione di tutti alla ‘democratica’ vita degli spazi e dei luoghi comuni e comunitari – continuano da Cambia Calolzio -. Vivere in una città pulita e accogliente è bello ed è ancora più bello veder crescere una cultura rispettosa delle tematiche ambientali. Noi ci stiamo provando!”

Cambia Calolzio rinnova l’invito alla popolazione a partecipare alla seconda Trash Walk che verrà riproposta, in un altro luogo del paese, nel mese di ottobre.