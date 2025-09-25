“A passi ben connessi”. La camminata collettiva che unisce la Valle San Martino

Una camminata per ritrovare la socialità dal vivo e valorizzare il territorio

L’iniziativa si svolgerà domenica 28 settembre

VALLE SAN MARTINO – La Valle San Martino si anima con la camminata collettiva “A passi ben connessi: la Stra Valle San Martino”, un’iniziativa che unisce sport, socialità e consapevolezza digitale, in programma domenica 28 settembre.

Promossa dall’Istituto Caterina Cittadini insieme agli Istituti Comprensivi di Calolziocorte e Olginate, la camminata fa parte del progetto territoriale “Digitali a Patti: una Comunità ben connessa”, nato con l’obiettivo di rafforzare i legami umani e digitali all’interno della comunità locale.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione all’interno del neocostituito Tavolo della Comunità Educante della Valle San Martino, uno spazio stabile di confronto e cooperazione tra scuole, comuni, associazioni, pediatri ed enti del terzo settore. “L’obiettivo è accompagnare bambini, famiglie ed educatori verso un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali, promuovendo al contempo la socialità reale e la costruzione di legami solidi e duraturi all’interno della comunità” spiegano i coordinatori dell’iniziativa.

Il progetto “Digitali a Patti: una Comunità ben connessa” prevede diverse azioni educative e sociali: incontri di formazione rivolti a genitori, insegnanti e educatori in collaborazione con la Rete Nazionale dei Patti Digitali; attività laboratoriali per bambini e ragazzi; eventi pubblici per rafforzare i legami di comunità e contrastare l’isolamento e produzione di linee guida condivise sull’uso dei dispositivi digitali.

La camminata rappresenta la prima azione pubblica del progetto e del Tavolo della Comunità Educante, con l’obiettivo di riscoprire il valore della socialità reale e di creare connessioni tra le numerose associazioni che animano il territorio della Valle San Martino.

La giornata si aprirà alle 8:30 con il ritrovo presso il Monastero di Santa Maria del Lavello, dove sarà possibile acquistare i biglietti per partecipare alla camminata. A seguire, sono previsti i saluti istituzionali e una breve presentazione dell’iniziativa.

La camminata prenderà il via alle 9:30, con due percorsi tra cui scegliere, uno di 7 km e uno di 10 km, pensati per far scoprire e valorizzare il territorio. Lungo il tragitto saranno presenti diversi pit stop curati dalle associazioni locali, che offriranno punti di ristoro e spazi informativi per presentare le proprie attività e il contributo che offrono alla comunità.

L’arrivo è previsto per le 12:30 e sarà seguito da un momento di festa, con l’esibizione dei paracadutisti, la possibilità di osservare da vicino un elicottero e un grande pic-nic finale aperto a tutti i partecipanti.

Numerose realtà associative e sportive saranno presenti con i propri gazebo e punti informativi, tra cui: Atelier del filo (Fondazione Anfora Onlus); Associazione Ali per la Scuola; Associazione Comunità Il Gabbiano ODV; Associazione L’Isola della Stupidera A.P.S.; Associazione Sportiva Dilettantistica Sbanda Brianza; Associazione Scuolaboriamo A.P.S.; Associazione Sportiva Dilettantistica “Virtus in Ludis”; Associazione Sportiva Dilettantistica Carpe Diem; AVIS Comunale di Calolziocorte OdV; AVIS Comunale di Garlate; AVIS Comunale di Olginate.

Inoltre, saranno presenti: AVIS Comunale di Valgreghentino; AVIS Comunale di Vercurago OdV; Club Alpino Italiano – Sezione di Calolziocorte; Congregazione dei Padri Somaschi; Fondazione Telethon – UILDM Lecco (Monte Marenzo); Ginnastica Archè Associazione Sportiva Dilettantistica; Istituto scolastico Caterina Cittadini; Lions Club Val San Martino; Nuova Pallacanestro Olginate S.r.l.s.d.; Polisportiva Foppenico A.S.D. e Volontari del Soccorso di Calolziocorte OdV.

Lungo il percorso della camminata, nel suggestivo scenario del Chiostro Maggiore, sarà allestito un pit stop dedicato alla salute del cuore, a cura dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte OdV, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore.

I partecipanti potranno accedere gratuitamente a:

Screening sanitari. Misurazione della pressione arteriosa; Controllo della saturazione dell’ossigeno, Test della glicemia.

Dimostrazioni salvavita. Manovre di disostruzione pediatrica, BLSD (Basic Life Support and Defibrillation).

Attività fisica guidata. Risveglio muscolare: ore 9 – 9:20, Defaticamento e stretching: ore 11:15 – 11.45.

Un’occasione concreta per sensibilizzare alla prevenzione cardiovascolare, apprendere le manovre salvavita e promuovere stili di vita sani, grazie al supporto e alla professionalità dei volontari.

Il progetto è promosso da: Associazione Punto a capo Asd Aps (Calolziocorte); Comitato Genitori Istituto Comprensivo Calolziocorte; Associazione Scuolaboriamo Aps (Olginate).

Grazie al sostegno di enti locali e agenzie educative, e al cofinanziamento della Fondazione Comunitaria del Lecchese Ente Filantropica, che copre il 50% del budget complessivo (10 mila euro), il progetto rappresenta una concreta opportunità di responsabilità sociale per cittadini, privati e imprese.

Collaborano per la realizzazione dell’evento: Fondazione Monastero di Santa Maria del Lavello; Lavel Trattoria Contemporanea; Unieuro Calolziocorte (filiale locale di Unieuro S.p.A.); Pasticceria Gelateria Cris; Polizia Locale di Calolziocorte; Protezione Civile Calolziocorte; Associazione Carabinieri in congedo di Olginate e Calolziocorte.

L’evento è realizzato con il supporto di SILEA S.p.A. e di CONAD (sede di Calolziocorte) e gode del patrocinio degli otto comuni della Valle San Martino.

Matteo Colombo, referente politico per le Politiche Giovanili del Polo Valle San Martino, dichiara: “Le Amministrazioni Comunali degli otto Comuni del Polo Valle San Martino sostengono con convinzione il progetto Patti Digitali e il lavoro della neocostituita Tavola della Comunità Educante. Non solo per l’importanza di una tematica oggi centrale nell’educazione di ragazzi e giovani, ma anche perché si tratta di un’iniziativa che nasce dal territorio, coinvolgendo associazioni e famiglie”.

“Alla camminata del 28 settembre invitiamo tutti i cittadini che vogliono manifestare il proprio sostegno alle agenzie educative locali, per rafforzare insieme il messaggio che l’educazione dei nostri ragazzi è una responsabilità condivisa da tutta la Comunità” aggiunge Matteo Colombo.

La camminata rappresenta anche un’occasione di raccolta fondi a sostegno del progetto, per questo, ogni associazione e cittadino sono invitati a promuovere l’iniziativa all’interno della propria rete e a partecipare attivamente.