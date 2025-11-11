A Vercurago l’incontro dal titolo “Truffe agli anziani: come riconoscerle?”

Una nuova iniziativa promossa da Aido e Avis Vercurago
Il Maresciallo Capo Giuseppe Cito parlerà delle truffe più comuni ai danni delle persone più fragili e di come riconoscerle
VERCURAGO – Una nuova iniziativa promossa da Aido e Avis Vercurago con il patrocinio del Comune e della Parrocchia di Vercurago. Giovedì 20 novembre alle ore 16 presso il salone all’ultimo piano dell’oratorio San Giovanni Bosco di Vercurago si terrà l’incontro dal titolo “Truffe agli anziani: come riconoscerle?”
Questo incontro aperto a tutti rientra anche nel Laboratorio Culturale per adulti e terza età promosso dal Comune di Vercurago, una serie di appuntamenti caratterizzati da approfondimenti su temi di attualità culturale e territorio.
Il Maresciallo Capo Giuseppe Cito della Stazione Carabinieri di Calolziocorte parlerà delle truffe più comuni ai danni delle persone più fragili, come riconoscerle per evitare brutte conseguenze.