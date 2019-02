Il gruppo Aido “Piero Villa” chiama a raccolta i soci per l’assemblea annuale

Tra le novità 2019 la prima edizione della Camminata Aido con i Volontari del Soccorso

CALOLZIOCORTE – Il gruppo Aido “Piero Villa” di Calolziocorte chiama a raccolta tutti i soci per l’assemblea annuale in programma sabato 23 febbraio alle ore 16.30 nel salone dei Volontari del Soccorso (via Mazzini).

“L’assemblea annuale è l’occasione per poter illustrare il bilancio non solo economico/patrimoniale ma anche delle attività svolte nel 2018 e che si svolgeranno nel 2019” ha ricordato il presidente Giuseppe Bosisio.

Il gruppo ha bisogno di nuove forze

“Il gruppo Aido di Calolziocorte conta circa mille iscritti ed è l’associazione di volontariato calolziese con il maggior numero di soci, tutti caratterizzati dal fatto che sono unicamente cittadini del comune di Calolziocorte. Nonostante l’elevato numero di iscritti l’associazione ha bisogno di nuove forze per poter continuare e realizzare le proprie attività”.

Importanti le iniziative messe in campo nel 2018

Interventi nelle scuole secondarie “Alessandro Manzoni”, “Caterina Cittadini” e “Adolfo Rota” di Carenno;

XXV edizione di “Aido in Festa”, svoltasi il 20-21-22 aprile 2018, con la serata formativa e di sensibilizzazione di venerdì 20, la tradizionale offerta delle rose al termine delle Sante Messe del sabato e della domenica e la serata di intrattenimento di domenica 22 presso la chiesa Madonna di Lourdes di Calolziocorte con l’Ensemble di fiati “Spirabilia”;

“Giornata Nazionale” di formazione e autofinanziamento dell’Aido giunta alla XVII edizione svoltasi il 29 e 30 settembre, con l’offerta degli Anthurium in piazza e sui sagrati delle chiese calolziesi;

Offerta dei panettoni e pandori Telethon, in collaborazione con Avis, Volontari del Soccorso e Gruppo Alpini di Calolziocorte.

Aidoinforma e Avisnews

“Abbiamo poi raggiunto nel corso dell’anno tutti i nostri iscritti con i due numeri del periodico d’informazione, realizzato in collaborazione con Avis di Calolziocorte, nostra spalla di sostegno, nella duplice presentazione Aidoinforma/Avisnews”.

Progetti per il 2019

“Per il 2019 ci riserviamo di presentare un’edizione di “Aido in festa” particolare e con delle novità, che vedrà oltre ai tre giorni di festa (3-4-5 maggio con la serata formativa e di testimonianza, la serata teatrale e la tradizionale offerta della rosa), anche la prima camminata Aido di Calolziocorte, in programma per domenica 28 aprile, grazie alla collaborazione e compartecipazione dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte.

L’ordine del giorno dell’assemblea

Nomina del Presidente e del Segretario dell’Assemblea;

Relazione Morale e Programmatica del Presidente;

Relazione Amministrativa sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio Preventivo;

Discussione e Votazione delle Relazioni;

Presentazione XXVI edizione “Aido in festa” e altre iniziative per il 2019;

Varie ed eventuali.

LEGGI GLI ULTIMI DUE NUMERI DI AIDO INFORMA